Harga TBS Sawit Melambung Tinggi, Petani Diprediksi Kembali Raup Untung Lebih

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Saat ini harga TBS (tandan buah segar) sawit di Sumut melambung tinggi.

Dengan melambungnya harga TBS sawit di Sumut, diprediksi akan membuat petani sawit untung.

Dari data yang diperoleh Tribun-medan.com, harga TBS sawit di Sumut hampir tembus Rp 2.500 per kilogram, Kamis (18/8/2022).

Penetapan harga TBS sawit tersebut berlangsung pada periode 17 hingga 23 Agustus 2022.

Dilansir dari situs resmi gapkisumut.org, hasil rapat kelompok kerja teknis tim rumus harga TBS kelapa sawit produk petani Provinsi Sumatera Utara, yang dilakukan di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jalan Jendral Besar Dr Abdul Haris Nasution Nomor 24 Medan pada S (10/8/2022).

Harga TBS yang berumur 10-20 tahun berada di posisi Rp 2.458 per kilogram, jika dibandingkan dengan periode lalu, harga TBS ini naik sebesar Rp 92.22 per Kilogram dari harga sebelumnya Rp 2.366 per kilogram.

Kemudian, Rata -rata harga CPO lokal dan ekspor juga naik mencapai Rp 10.966 per kilogram.

Begitu juga dengan harga rata-rara kernel lokal yang berada di level Rp 5.603 naik dari harga sebelumnya Rp 5.277 belum termasuk ppn.

Berikut harga TBS kelapa sawit produksi petani bermitra Provinsi Sumatera Utara periode 17 - 23 Agustus 2022.

Harga TBS sawit umur 3 tahun Rp 1.912/Kg