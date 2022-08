Easy Eats Kitchen, Kafe Nyaman untuk Semua Kalangan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Easy Eats Kitchen, sebuah kafe yang terletak di Jalan Waringin, Nomor 8 G, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan menjadi salah satu rekomendasi tempat nongkrong ternyaman di Kota Medan.

Ketika memasuki ruangan Easy Eats Kitchen, pengunjung akan disuguhkan dengan nuansa hijau dengan tiga spot tempat menarik yang membuat para pengunjung ingin berlama-lama di tempat ini.

Kafe ini menyediakan dua jenis tempat yaitu indoor dan outdoor, dimana tempat outdoor memiliki konsep hijau, yang setiap meja dihiasi dengan tanaman yang menjalar.

Kemudian, tempat indoor yang luas dengan hiasan gambar atau lukisan cocok untuk para pengunjung yang ingin melakukan swafoto.

Dengan menawarkan tempat yang sejuk dan nyaman, kafe ini cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak muda hingga para orangtua yang ingin sekedar nongkrong atau pun menikmati makanan dan minuman yang tersedia.

"Tempat ini awalnya kita hanya menyediakan take away only, kemudian karena kami melihat antusias pengunjung yang baik, akhirnya kami bertahap untuk menyediakan dine in," ujar Manager Easy Eats Kitchen, Vanessa kepada Tribun Medan, Senin (22/8/2022).

Dikatakannya, Easy Eats Kitchen memiliki konsep cloud kitchen yang memiliki delapan brand yang terdiri dari Tutti Frutti, Nasmi, Lulu Thai, Cantik Manis, Nasi Goreng OMG, Kupi Duo, Choco Bana dan D' ulek.

Bagi pengunjung yang ingin menyantap makanan berat, kafe ini menyediakan menu nasi dan mi (Nasmi) yang di dalam menu tersebut terdapat nasi dengan pilihan lauk variatif seperti dendeng daging sapi, sambal cumi, dan telur rendang.

Kemudian di dalam satu menu tersebut juga terdapat mi, jagung, sambal merah, sambal hijau, dan keripik balado.

Selain itu, untuk pengunjung yang lapar namun tak ingin menyantap makanan berat, pengunjung dapat memilih menu D'ulek yaitu ketoprak, pecal, tahu gejrot, dan rujak.

Tak hanya itu, Easy Eats Kitchen juga menyediakan berbagai menu khas Thailand dengan brand Lulu Thai seperti nasi ayam Thai, nasi telur dadar ayam Thai, nasi goreng tom yam seafood dan masih banyak lagi.

Tak cukup dengan makanan yang lezat, kafe ini juga menyediakan menu minuman kekinian, mulai dari berbagai juz hingga menu kopi yang nikmat dan pas dikantong.

Untuk harga minuman hanya dibandrol mulai Rp 17 ribu hingga Rp 21 ribu, sedangkan untuk harga makanan mulai dari Rp 19 ribu hingga Rp 45 ribu.