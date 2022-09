LIVE Streaming Man United Vs Arsenal, Antony Starter, Jika Gunners Menang, Masuk Golongan Terpilih

Link Live Streaming Man United vs Arsenal Liga inggris pekan ke-6, Minggu (4/9/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match akan tersaji sesaat lagi antara Manchester United vs arsenal pekan ke-6 Liga Inggris, Minggu (4/9/2022).

Keseruan laga Man United vs Arsenal dihelat di Old Trafford kick off pukul 22.30 WIB Live streaming TV Online.

Link streaming Man United vs Arsenal bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Apabila berhasil menaklukkan Manchester United dan meraih kemenangan keenam, Arsenal bisa sejajar dengan Newcastle United, Liverpool, Manchester City, dan Chelsea.

Menghadapi Setan Merah, Arsenal datang dengan kepala tegak dan kepercayaan diri tinggi.

Hal itu tak bisa dilepaskan dari penampilan gemilang mereka di Liga Inggris 2022-2023.

Baca juga: Prediksi Man United vs Arsenal, Cristiano Ronaldo dan Antony Dimainkan Erik ten Hag| Liga Inggris

Dalam lima laga pertama di Liga Inggris 2022-2023, Arsenal sukses meraih lima kemenangan.

Hasil itu membuat Arsenal kini nyaman duduk di puncak klasemen Liga Inggris 2022-2023 dengan 15 poin.

Lewat kegemilangan tersebut, Arsenal berupaya meraih tiga poin atas Manchester United dan membuat mereka bisa mengoleksi enam kemenangan secara berturut-turut dalam enam pertandingan pertama di Liga Inggris 2022-2023.

Jika hal itu terjadi, maka The Gunners akan mengulangi catatan 74 tahun lalu.