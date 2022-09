XIAOMI A1 Disebut-sebut bakal Diluncurkan Tanpa MIUI, Berikut Bocorannya

TRIBUN-MEDAN.com - Xiaomi bakal segera memperkenalkan smartphone entry level terbarunya, yang bernama Redmi A1.

Bocoran spesifikasi Redmi A1 mulai berseliweran di dunia maya.

Salah satu bocoran yang ditemukan dinilai cukup unik. Sebab, Xiaomi yang sempat dirumorkan bakal bikin sub-brand ponsel baru yang menggunakan Android Stock, ternyata tidaklah demikian.

Dikarenakan ponsel yang menjalankan sistem operasi Android kali ini adalah ponsel bikinan Xiaomi langsung.

Alih-alih menggunakan sistem antarmuka MIUI yang selama ini wajib di ponsel Xiaomi, Redmi A1 dilaporkan bakal berjalan dengan sistem operasi (OS) "Android murni" versi Android Go seperti dilansir dari Kompas, Rabu (7/9/2022).

Android Go merupakan OS yang lebih ringan dibanding Android biasa. Sehingga aplikasi yang dimuat nantinya adalah aplikasi-aplikasi ringan sumber daya.

Sebut saja, Google Go, Google Maps Go, Youtube Go, dan sebagainya. Nah, pasalnya OS Android Go memang didesain untuk mengoptimalkan ponsel dengan spesifikasi rendah.

Adapun desain dan tampilan Redmi A1 yang dihadirkan memiliki kemiripan dengan ponsel bikinan Poco, yaitu Poco M5.

Kedua ponsel tersebut sama-sama menggunakan bahan kulit (leather) di bagian punggung dan mendukung speaker stereo di bagian depan layar.

Informasi tersebut ditemukan di situs resmi Xiaomi yang mengungkapkan bahwa peluncuran bakal dilakukan hari ini 6 September 2022 di India. Oleh karena itu, menjelang pelunucuran resminya, simak rincian bocoran spesifikasi Redmi A1 berikut ini sebagai gambaran.

Bocoran spesifikasi Redmi A1