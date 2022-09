BERITA Populer Hari Ini, PSDS Tak Gentar Hadapi Sriwijaya FC hingga Laga Inter Milan Vs Torino

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - Tim PSDS Deli Serdang akan menjamu Sriwijaya FC pada laga ketiganya di stadion Baharoeddin Siregar Minggu, (11/9/2022). Ini menjadi kesempatan bagi Traktor Kuning untuk mendapatkan poin penuh di kandang sendiri. Dua kali kekalahan dalam laga tandang membuat tim masih terpuruk di klasemen sementara wilayah barat.

Pelatih Kepala PSDS Deli Serdang, Susanto menyebut sudah menyiapkan pemain yang akan diturunkan untuk menghadapi tim berjuluk Laskar Wong Kito itu. Karakternya, pemain cepat, tepat dan keras. Meski Sriwijaya diakui adalah tim yang sudah lama dan pernah bermain di Liga 1 namun ditegaskan mereka siap untuk melawannya.

" Kita nggak gentar menghadapi itu. Kita sudah sepakat semuanya, target kita menang dan siap untuk memenangkan dengan segala cara apapun. Kalau untuk penentuan pemain besok, "ucap Susanto dalam jumpa pers di stadion Baharoeddin Siregar Sabtu, (10/9/2022).

Jelang laga kandang melawan Sriwijaya, mantan Pelatih Kepala PSDS, Syahrial Efendy sempat mengundurkan diri dari tim. Ia yang terakhir tercatat sebagai asisten pelatih resmi mengundurkan diri Jum, at, (9/9/2022). Terkait kepergian rekannya ini Susanto pun mengakui sedikit banyaknya ada mengganggu pemain.

" Tapi sejauh ini anak-anak juga sudah fokus untuk pertandingan berikutnya. Pemain juga profesional, "kata Susanto.



Dua Pelajar Asal Pakpak Bharat Ikut Kompetisi ASMOPSS untuk Persiapan Menuju Pertandingan di Vietnam

Dua pelajar terbaik Pakpak Bharat, Sahpen Berutu dan Moria Lumbantobing mengikuti kompetisi Asian Science and Mathematic Olympiad for Primary and Secondary School (Asmopss) di SMA Citra Kasih Jakarta, Sabtu (10/9/2022).(Diskominfo Pakpak Bharat)

TRIBUN-MEDAN.COM - Dua pelajar terbaik Pakpak Bharat, Sahpen Berutu dan Moria Lumbantobing mengikuti kompetisi Asian Science and Mathematic Olympiad for Primary and Secondary School (Asmopss) di SMA Citra Kasih Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

Bupati Franc Bernhard Tumanggor melalui Kepala Dinas Pendidikan, Manihar Tumanggor, M.Pd saat mendampingi kedua pelajar ini menjelaskan bahwa Kompetisi ini merupakan seleksi awal menuju Asmopss yang akan berlangsung di Vietnam dalam waktu dekat ini.

"Mereka berdua ini memang kita persiapkan untuk mengikuti berbagai kompetisi matematika nantinya. Kita berharap mereka mampu mengharumkan nama dan prestasi Kabupaten Pakpak Bharat di kancah Nasional dan Internasional khususnya dalam bidang pendidikan," jelas Manihar Tumanggor dengan optimistis.

Sahpen Berutu dari SD 034815 Singgabur dan Moria Lumbantobing dari SD 030436 Kerajaan telah dibina langsung oleh tim Prof. Johannes Surya, penemu dan pencetus metode matematika sistem GASING (Gampang, Asyik dan Menyenangkan) sejak Februari 2022 yang lalu di Jakarta.