LIGA INGGRIS Malam Ini Sabtu 17 September, Tottenham Vs Leicester, Chelsea Vs Liverpool Ditunda

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris 2022-2023 pekan ini akan menyajikan duel sengit tapi klub raksasa seperti Chelsea, Liverpool dan Manchester United harus ditunda.

Liga Inggris malam ini akan menyajikan duel sengit antara Tottenham Hotspur vs Leicester City Sabtu (17/9/2022) pukul 23.00 WI live SCTV.

Sebelum laga Tottenham vs Leicester, tersaji lebih dulu laga antara Wolves vs Manchester City pukul 18.30 WIB.

Sementara pada pekan 8 Liga Inggris, tiga laga mengalami penundaan jadwal sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Elizabeth II yang meninggal beberapa waktu lalu.

Logo Liga Premier Inggris (twitter)

Laga pekan ini yang mengalami penundaan adalah Chelsea vs Liverpool, Brigton vs Crystal Palace, dan Manchester United vs Leeds United.

Laga Brentford vs Arsenal mengalami perubahan jadwal, dari awalnya pukul 14.00 waktu Inggris, maju dua jam lebih awal.

Jadwal Liga Inggris pekan 8 mulai malam ini:

Sabtu, 17 September 2022

Pukul 02.00 WIB - Aston Villa vs Southampton

Pukul 02.00 WIB - Nottingham Forest vs Fulham