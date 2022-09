Hanya Modal Membaca Bisa Dapat Uang dari Aplikasi Penghasil Uang Fizzo Novel, Berikut Caranya

Fizzo Novel

TRIBUN-MEDAN.COM - Seiring berkembangnya teknologi di bidang pembuatan aplikasi, maka muncul pula aplikasi game yang memudahkan untuk menghasilkan uang, salah satunya Fizzo Novel.

Saat ini, sudah banyak aplikasi yang bisa digunakan sebagai penghasil uang, dari menonton video, bermain game, hingga membalas pesan yang menawarkan banyak keuntungan.

Namun, tahukah kamu bahwa saat ini ada aplikasi yang menghasilkan uang dalam format lain?

Ya, bentuk lain dari aplikasi penghasil uang yang dimaksud adalah Fizzo Novel.

Aplikasi Fizzo Novel merupakan aplikasi membaca novel gratis dimana pengguna mendapatkan komisi berupa uang ketika berhasil menyelesaikan misi event.

Cara kerjanya sangat sederhana dan yang anda butuhkan hanyalah modal kuota internet Anda.

Cara mendapatkan poin dari aplikasi Fizzo Novel

Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi Baca Plus di Play Store. Namun, sebelum mengunduh kamu harus memastikan bahwa penyimpanan kamu cukup untuk aplikasi ini.

Setelah mengunduh, lanjut ke proses registrasi. Selanjutnya kamu bisa mendapatkan uang setelah menjalankan visi baca novel ini.

Untuk setiap 5 menit membaca novel, Kamu akan mendapatkan uang sebesar Rp300. Kamu juga akan mendapatkan poin ekstra setelah membaca novel selama beberapa menit. Semakin sering kamu membaca novel, makan semakin banyak pula uang yang akan kamu peroleh.