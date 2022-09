Jadikan Glogal Leadership and IT sebagai Prioritas, USU Kerja Sama dengan Dua Universitas di Korsel

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Universitas Sumatra Utara (USU) menjalin kerja sama dengan dua universitas yang ada di Korea Selatan yakni Namseoul University dan Seoul Institute of Technology and Education (SITE). Kerja sama itu merupakan implementasi dari program internasionalisasi USU.

Rektor USU Muryanto Amin yang melakukan penandatanganan langsung dengan Namseoul University dan SITE di Korea Selatan mengatakan, yang menjadi perhatian menarik dari MoU ini adalah USU akan mengembangkan beberapa program yang menjadi prioritas seperti Global Leadership and IT dan Smart Farming for Industry.

"Usai penandatangan MoU saya langsung mendiskusikan secara rinci dua program itu kepada President Namseoul University Yoon Seung Yong serta akan memilih Personal In Charge (PIC) guna memastikan dua program tersebut berjalan sesuai rencana," ujar Muryanto Amin usai melakukan penandatanganan kerja sama dengan Namseoul University, Senin (19/9/2022).

Rektor mengatakan, Global Leadership and IT merupakan kebutuhan yang harus dimiliki mahasiswa dalam menghadapi era industri 5.0.

Pada program global leadership akan dibahas bagaimana pola kepemimpinan dan menyikapi isu-isu internasional serta solusi untuk mengatasinya.

Sementara Smart Farming for Industry, lebih mengimplementasikan teknologi dalam tata kelola pertanian dan perkebunan yang ada di Sumatra Utara.

"Dua program ini akan sangat baik bila diterapkan di USU dan lebih luas lagi bagi industri pertanian di Sumatra Utara," tegasnya.

Sementara untuk kerja sama dengan Seoul Institute of Technology and Education (SITE) yang akan dilakukan Selasa (20/9), Rektor mengatakan, memfokuskan pada pengembangan program industri otomotif.

SITE sendiri melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) sudah menghibahkan peralatan-peralatan untuk mengembangkan industri otomotif yang dipusatkan di Fakultas Teknik USU.

Turut mendampingi Kunjungan Kerja Rektor USU ke Korea Selatan di antaranya, Anggota Majelis Wali Amanat (MWA) USU Reni Sitawati Siregar, Wakil Dekan II FIB USU, Heristina Dewi, Wakil Dekan III FIB USU, Mhd Pujiono, dan perwakilan dari Program Studi Ilmu Sejarah, Sastra Indonesia dan Entomusikologi.