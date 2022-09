Promo Tiket Bioskop Medan Sampai 31 Oktober, Ada Beli 1 Gratis 1

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Bagi Anda yang hobi menonton film, sekarang ada promo tiket bioskop Medan.

Adapun promo tiket bioskop Medan ini berlaku hingga 31 Oktober 2022.

Bagi kamu yang sudah mencoba promo tiket bioskop Medan ini, tentunya bisa menikmati film terbaru di bioskop 2022.

Adapun film yang diputar pada pekan ini adalah One Piece Film: Red, Miracle In Cell No 7, Jailangkung: Sandekala, Mencuri Raden Saleh, Mahkota Merah Perkawinan, Hunt, DC League of Super-Pets, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu.

Baca juga: Film One Piece Red Sudah Tayang, Berikut Jadwalnya di Bioskop Medan

Bagi para penggemar serial Jepang One Piece, jangan lewatkan promo menariknya, nonton bareng jadi lebih hemat.

Berikut Tribun Rangkum beberapa promo yang bisa kamu nikmati hingga akhir Oktober 2022.

1. "ONE PIECE FILM RED" tayang mulai 21 September 2022.

Nih ada promo-promo nonton:

Cashback 50 persen di Cinepolis dengan Gopay

- Maks cashback 15rb dengan min transaksi 30rb