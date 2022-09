Sahabat Wendy Walters Sebut Selingkuhan Reza Arap Bukan Rossa, Ada Wanita Lain Lebih dari Satu

TRIBUN-MEDAN.COM,- Skandal dugaan perselingkuhan Reza Arap dan Rossa kini jadi sorotan sejumlah netizen.

Belakangan terungkap, bahwa sosok yang diduga selingkuhan Reza Arap bukanlah Rossa, melainkan wanita lain.

Teman dari Wendy Walters, mengungkap bahwa sosk yang diduga jadi selingkuhan Reza Arap itu lebih dari satu.

Lewat akun Instagram nya @genovevaghe, teman Wendy Walters itu membeber sejumlah fakta terbaru.

"Tiap hari nambah 1 nama yang ketauan. Khilaf tuh kalo SEKALI, kalo puluhan kali dan banyak orang namanya PASSION. Heran," tulis @genovevaghe.

Ia juga kerap menambahkan bahwa nama yang beredar saat ini bukanlah orang yang dimaksud.

"No need to spill the names of the girls because our society will be harsher to them than the man who actually initiatesthe cheating!"

"And stop harassing the woman! No names out there (yet) actually true!"

Namun meskipun demikian ia menyebutkan profesi perempuan yang bersangkutan.

"MUA, stylist, fans semuanya diembat, curiga lagi koleksi berdasarkan profesi," terangnya.