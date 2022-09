Isu Pecah Kongsi Edy-Ijeck Kembali Mengemuka, Gubernur Trauma Warna Kuning, Wagub Langsung Pamer Ini

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Isu pecah kongsi antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah kembali mengemuka.

Isu pecah kongsi kembali ramai dibicarakan setelah Edy Rahmayadi mengaku trauma dengan warna kuning.

Setelah Edy Rahmayadi mengaku trauma dengan warna kuning, Musa Rajekshah langsung unggah foto pakai baju kuning di Instagram.

Dalam foto yang diunggahnya, Musa Rajekshah terlihat menggunakan kaos berwarna kuning dan bertuliskan "I'm not going to be a star. I'm going to be a legend!" yang diunggah pada Jumat 23 September 2022.

Pria yang akrab disapa Ijeck itu juga menuliskan caption (keterangan foto) tentang perbuatan baik dan tidak menambah musuh.

"Semoga sisa umur yang diberikan di dunia ini bermanfaat, meninggalkan kenangan-kenangan baik yang kelak menjadi pelajaran untuk anak, cucu dan siapapun," bunyi caption unggahan tersebut.

"Hal yang pasti di dunia ini adalah kematian, kita semua akan meninggalkan dunia ini maka lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kata-kata yang baik

bukan menambah permusuhan," tulisnya.

Caption itu kemudian ditutup dengan slogan yang juga tertulis di kaos yang dikenakannya.

"I'm not going to be a star.

I'm going to be a legend!"