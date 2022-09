SOSOK Hammam Riza, Anak Medan yang Kuasai Artificial Intelligence, Ciptakan Alat Pendeteksi Tsunami

TRIBUN-MEDAN.COM - Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc, IPU merupakan seorang pakar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari Indonesia yang berfokus di bidang kecerdasan buatan.

Saat ini, Hammam Riza menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Hammam Riza menempati posisi sebagai Kepala BPPT untuk menggantikan pendahulunya, Unggul Priyanto.

Hammam Riza lahir di Medan, 8 Agustus 1962. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjananya di bidang Teknik Elektro jurusan Elektronika di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemudian ia memperoleh beasiswa program Habibie untuk gelar magister (S-2) di Amerika Serikat.

Hammam Riza juga sempat menempuh studi satu semester di University of Illionis at Chicago dalam program ilmu komputer. Selanjutnya, Hammam Riza mendapatkan gelar Master of Science (M Sc) di University of Kentucky, Amerika Serikat.

Tak sampai disitu, Hammam Riza kemudian memperoleh gelar doktornya (S3) di ITB dan lulus dengan predikat cumlaude. Saat itu ia melakukan penelitian di New Mexico State University, Amerika Serikat.

Hammam Riza memulai karirnya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 1987 dengan keterlibatannya dalam pemrosesan bahasa alami, khususnya dalam pembangunan sistem mesin penerjemah multibahasa.

Kemudian, Pada tahun 2004 Hammam diangkat menjadi kepala Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKnet), sekarang disebut sebagai Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (BJIK).

BJIK merupakan merupakan penyelenggara jasa internet pertama di Indonesia.

Karir Hammam Riza terus meningkat, hingga pada tahun 2010, ia menjabat sebagai Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bersama tim BPPT, ia menggagas pengembangan pemungutan suara elektronik atau lebih dikenal dengan e-Pemilu.

