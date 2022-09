LINK NONTON Drama Korea Voice 3 Episode 1-14, Mengisahkan Tentang Perdagangan di Dark Web

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN- Drakor Voice 3 merupakan drama Korea bergenre thriller yang ditayangkan pada 11 Mei sampai 30 Juni 2019 dengan total 16 episode di OCN.

Musim ketiga dari seri Voice ini disutradarai oleh Nam Ki Hoon yang juga menyutradarai drama Tunnel, The Beauty Inside dan Oh My Baby.

Naskah drama Voice 3 ini ditulis oleh Ma Jin Won yang menulis untuk seluruh seri ini.

Voice Season 3 dibintangi oleh aktris top Lee Ha Na, Lee Ha Na juga berperan dalam Voice 4, selain itu dia juga membintangi banyak film dan drama lainnya, seperti A Piece of Your Mind.

Selain Lee Ha Na , aktor Lee Jin Wook akan kembali berperan dalam drama ini. Dia sebelumnya membintangi banyak drama Korea terpopuler, seperti Goodbye Mr. Black dan baru-baru ini menyukseskan serial Sweet Home. Dia juga ambil peran dalam film The Beauty Inside.

Spoiler Drama Korea Voice 3

Drama Voice 3 mengisahkan tentang sebuah Tim Golden Time yang telah menghadapi begitu banyak perjuangan dan kerja keras.

Tim Golden Time menyadari ada sebuah kartel yang lebih kejam dan mengerikan bernama Auction Fabre yang memperdagangkan potongan tubuh manusia, menyediakan senjata, film kematian, dan hal lain yang berhubungan dengan misantropi.

Kartel itu beroperasi dan berdagang di Dark Web, yang membuat mereka lebih sulit untuk dilacak dan ditahan.

Investigasi untuk menjatuhkan kartel internasional tugas Tim Golden Time untuk menyelesaikannya.