LINK Nonton Live Streaming Empoli Vs AC Milan, Sedang Berlangsung Akses di Sini via HP

Duel Empoli vs AC Milan di pekan ke-8 Liga Italia Serie A akan dimainkan pada Minggu dini hari, pukul 01.45 WIB tak disiarkan TV Nasional.

TRIBUN-MEDAN.com - Saat ini sedang berlangsung live streaming laga antara Empoli vs AC Milan lanjutan Liga Italia, Minggu (2/10/2022) dini hari WIB.

Keseruan laga Empoli vs AC Milan bisa ditonton via live streming. Link streaming Empoli vs AC Milan bisa di klik tautan yang ada di akhir artikel ini.

Laga malam ini tentu menjadi misi juara bertahan Liga Italia yaitu AC Milan untuk kembali merebut poin kemenangan.

Sebelumnya, di babak ketujuh di Liga Italia Serie A, di mana Juventus, Inter Milan dan AS Roma kalah di hari yang sama termasuk AC Milan.

Hanya beberapa hari sebelum dibantai oleh Napoli di pekan ke-7, AC Milan telah mengklaim kemenangan Liga Champions pertama dari kampanye Grup E mereka: mengalahkan tantangan juara Kroasia Dinamo Zagreb, dengan Giroud lagi di antara pencetak gol.

Pasukan Pioli telah bermain imbang tiga dari empat pertandingan tandang musim ini di semua kompetisi, dan pasti akan berharap untuk tampil lebih baik ketika disambut oleh tuan rumah yang mengalami tahun 2022 yang sulit.

Memang, AC Milan hanya kalah sekali dari 11 pertandingan Liga Italia Serie A terakhir mereka melawan Empoli, dan tidak ada satu pun kekalahan sama sekali sejak kekalahan kandang 2-1 pada April 2017.

Dikalahkan 4-2 di pertandingan yang sama tahun lalu, sebelum kalah 1-0 di San Siro, Empoli belum pernah memenangkan satu pertandingan kandang pun melawan Rossoneri di kasta tertinggi Italia, yang mencakup 14 pertandingan (tujuh seri dan tujuh kekalahan).

Namun, mereka akan menjamu sang juara di Stadio Carlo Castellani setelah mengklaim kemenangan pertama dari kampanye bermasalah dalam pertandingan terakhir mereka - kemenangan 1-0 melawan Bologna.