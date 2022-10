Berikut Program Before Service Hyundai, Cara Perkuat Komitmen Ketersediaan Suku Cadang,

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Hyundai Motors Indonesia tentunya juga telah mempersiapkan berbagai program Before Service yang menarik dan penting bagi pelanggan STARGAZER di Indonesia.

Beberapa program Before Service yaitu seperti:

- Gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000 (mana yang tercapai lebih dulu)

- Garansi Dasar selama 3+1 tahun atau 100.000 KM (mana yang tercapai lebih dulu).

- Gratis biaya jasa perawatan selama 5 tahun atau 75.000 (mana yang tercapai lebih dulu).

Bagi pelanggan yang membeli STARGAZER, Hyundai juga menyediakan program pembiayaan khusus melalui Hyundai Finance, antara lain:

- Hyundai Smart Deal: Cicilan mudah mulai dari 20 persen atau 2,8 juta untuk Hyundai Stargazer.

- Low Down Payment: program DP rendah mulai dari 20 juta.

- Low Interest: program bunga rendah, mulai dari 2 persen selama 3 tahun, dan pilihan tenor hingga 7 tahun.

Putra Samiaji, Head of Before Service Department, PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, Hyundai juga menyediakan program jaminan pemilik yang menawarkan berbagai manfaat bagi pemilik STARGAZER melalui Hyundai Assurance Program.

Program ini berlaku untuk pelanggan yang melakukan pembelian dari bulan Juli hingga Desember 2022, meliputi :



- Payment Protection Program*: jaminan pelunasan pembiayaan selama masa tenor bagi pemilik STARGAZER apabila mengalami kecelakaan. Berlaku khusus pembiayaan melalui Hyundai Finance.

- Customer Protection Program*: jaminan biaya perawatan medis bagi pengendara dan penumpang STARGAZER apabila mengalami kecelakaan. Jaminan ini berlaku untuk maksimal 7 orang dengan biaya hingga Rp100 Juta per individu. Program ini berlaku hingga 1 tahun setelah mobil diterima oleh pelanggan.

- New STARGAZER Replacement Guarantee*: jaminan penggantian mobil baru dengan tipe, warna, dan spesifikasi yang sama jika mobil STARGAZER Anda mengalami kerusakan, minimal 75 persen. Berlaku sampai dengan 1 tahun setelah mobil dikirim.

- Resale Value Guarantee*: Hyundai menjamin harga jual kembali mobil STARGAZER senilai 70 persen dari harga pembelian apabila pelanggan hendak melakukan trade-in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ke-3 kepemilikan.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkenalkan secara langsung Hyundai STARGAZER kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan melalui kegiatan Media Gathering di dealer Hyundai Gatot Subroto.

Pada kegiatan ini HMID ingin memberikan informasi lebih mendalam terkait produk MPV terbaru Hyundai yaitu STARGAZER lengkap dengan komitmen Before Service dan ketersediaan suku cadang bagi para pelanggan setelah ditampilkan di GIIAS Medan 2022.

Pada ajang otomotif yang berlangsung pada 5-9 Oktober 2022 tersebut, Hyundai hadir dan menyuguhkan teknologi mobilitas inovatif lewat kehadiran ragam produk khususnya STARGAZER yang memiliki tampilan dinamis, ekspresif lengkap dengan teknologi inovatif Hyundai Bluelink, serta fitur keamanan terkini Hyundai SmartSense dan dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik, kebutuhan masyarakat, dan kondisi jalanan di Indonesia.

Selain itu, Hyundai berkomitmen untuk selalu menghadirkan produk hingga layanan yang terbaik. Beragam layanan purna jual diberikan oleh Hyundai untuk memberikan peace of mind bagi pemilik kendaraan Hyundai.

“Kami selalu berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan pelanggan kami dengan menyediakan layanan maksimal yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

Mendukung hal tersebut kami telah menyiapkan layanan call center dan Hyundai Roadside Assistance yang beroperasi 24 jam, dan akan segera menghadirkan Hyundai Mobile Service, layanan Hyundai Take Me Home, serta Hyundai Mobile Charging di Medan pada akhir tahun ini untuk mengoptimalkan layanan purna jual Hyundai,” katanya.

Seiring dengan pertumbuhan jaringan dealer yang saat ini berjumlah 115 dealer dari Aceh hingga Papua adalah untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan terkait kebutuhan layanan purna jual Hyundai termasuk ketersediaan suku cadang.

Hyundai menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia didukung dengan adanya Hyundai Parts Center yang berlokasi di Cikarang, Deltamas dengan fasilitas seluas 1.2 Ha didukung kapasitas penyimpanan lebih dari 30.000 item.

“Fokus kami sebagai customer-centric brand tentunya akan selalu memastikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan kami tidak hanya dari sisi produk tetapi juga untuk layanan purna jual kami. Pelanggan STARGAZER dapat merasakan kemudahan dari ketersediaan suku cadang asli Hyundai yang ada di seluruh jaringan dealer kami di Indonesia," jelas Tony Hadiyanto, Head of Parts Department, PT Hyundai Motors Indonesia.

Para pelanggan Hyundai di Kota Medan dapat mengunjungi beberapa dealer Hyundai yang terletak di daerah strategis, seperti Hyundai Gatot Subroto, dan Hyundai SM Raja.

