Link Nonton Drakor Love is for Suckers, Drama Korea Terbaru Dibintangi Siwon Super Junior

Love is for Suckers merupakan salah satu drama Korea (drakor) yang tayang Oktober di bulan ini.

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Drama Korea atau drakor Love is for Suckers merupakan salah satu yang tayang Oktober di bulan ini.

Drakor Love is for Suckers diperankan oleh Lee Da Hee dan Choi Si Won.

Drakor ini sudah tayang pada Rabu, 5 Oktober 2022, di stasiun TV ENA.

Drakor Love is for Suckers (HO)

Baca juga: LINK NONTON Drakor Crash Landing On You, Kisah Tentang Percintaan Warga Korea Utara & Korea Selatan

Drakor Love is for Sucker juga bisa disaksikan secara legal di Viki dengan terjemahan Bahasa Indonesia.

Drakor Love is for Suckers tayang sebanyak 16 Episode.

Saat ini Drakor Love is for Suckers sudah tayang sebanyak 2 episode.

Drakor Love is for Sucker disutradarai oleh Choi Kyoo Sik yang juga membuat drama korea Hush, Let's Eat 3, dan masih banyak lagi.

Spoiler Drakor Love is for Suckers

Drakor Love is for Suckers berkisah tentang Gu Yeo Reum (Lee Da Hee) yang bekerja sebagai Direktur umum Program (PD) di variety show The Kingdom of Love.

Gu Yeo Reum, sudah bekerja sebagai PD selama 10 tahun terakhir.

Sayangnya, ia sedang dalam masa krisis dikarenakan acaranya ternyata dibatalkan untuk tayang di stasiun TV.

Sementara, untuk proyek berikutnya adalah reality show Kingdom of Love.

Gu Yeo Reum pun bekerja sangat keras untuk membuat acara ini sukses dan berhasil tayang dengan rating bagus.

Lalu, di kehidupan pribadinya, Gu Yeo Reum berteman baik dengan Park Jae Hun (Choi Si Won). Keduanya sudah berteman selama lebih dari 20 tahun.