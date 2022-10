Link Nonton dan Spoiler Drakor Yonder Episode 1-2, Berkisah Tentang Reporter Science M

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN- Drama Korea atau Drakor Yonder merupakan salah satu drama Korea (drakor) yang tayang pada Oktober 2022

Drakor Yonder ini disutradarai Lee Joon Ik yang juga membuat beberapa film dan drama Korea populer, seperti Dongju: The Portrait of a Poet, Hope, The Book of Fish, dan masih banyak lagi.

Drakor Yonder bergenre science fiction ini diperankan oleh aktor Beyond Evil, Shin Ha Kyun dan artis Our Blues, Han Ji Min.

Spoiler Drakor Yonder

Drakor Yonder berlatar belakang di Kota Metropolitan tahun 2032. Berkisah tentang Jae Hyun (Shin Ha Kyun), seorang reporter Science M.

Sayangnya, sejak istrinya Yi Hu (Han Ji Min) meninggal, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya.

Bahkan bisa dikatakan dirinya tidak bisa hidup karena kehampaan tersebut. Suatu hari, Jae Hyun mendapat pesan dari Yi Hu.

Merujuk dari pesan tersebut, Yi Hu memintanya untuk datang ke Yonder dan menemuinya.

Tentu saja, Jae Hyun merasa bingung karena menerima pesan dari mendiang istrinya.

Namun, ia memutuskan untuk pergi ke Yonder demi bisa bertemu dengan istrinya.

Yonder adalah ruang misterius yang ada di antara hidup dan mati seseorang.

Sebelumnya, Yi Hu sekarat akibat kanker yang dideritanya.

Lalu, tepat sebelum dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, ia sudah membuat pesan tersebut lebih dulu.

Drama ini akan menggambarkan sebuah dunia di mana seseorang dapat hidup selamanya tanpa kematian.