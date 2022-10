DRAKOR The Red Sleeve, Kisah Lika-liku Asmara Raja dan Dayang Istana, Berikut Link Nontonya

Drakor The Red Sleeve menceritakan tentang Yi San (Lee Junho 2PM) seorang putra mahkota yang menjadi pewaris tahta kerajaan.

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor The Red Sleeve merupakan drama kerajaan berlatar abad ke 18 garapan Jung Ji In yang diadaptasi dari novel populer yang bertajuk serupa karya Kang Mi Kang.

Bergenre romansa, Drakor The Red Sleeve dibintangi oleh Lee Junho 2PM dan Lee Se Young.

Drakor The Red Sleeve menceritakan tentang Yi San (Lee Junho 2PM) seorang putra mahkota yang menjadi pewaris tahta kerajaan.

Sebagai cucu tertua, Yi San diangkat sebagai Raja Jeongjo setelah sang kakek dan ayahnya meninggal dunia.

Baca juga: Sinopsis dan Link Nonton Drakor Again My Life, Kisah Perjalanan Masa Lalu & Balas Dendam

Sebagai seseorang yang berperan penting di kerajaan, Yi San dituntut untuk menjadi raja yang sempurna.

Untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, Yi San pun berusaha keras dan cukup berhati-hati.

Yi San dibentuk menjadi seorang raja yang mengutamakan bangsa sebelum cinta.

Namun usahanya itu perlahan sirna ketika ia bertemu dengan Sung Deok Im (Lee Se Young), seorang kepala pelayan kerajaan yang berasal dari latar belakang yang sederhana.

Sung Deok Im memiliki karakter yang cerah dan ambisius.

Sung Deok Im diketahui telah bekerja di istana sejak ia kecil.

Dulunya Sung Deok Im yang ditunjuk sebagai dayang muda untuk melayani putra mahkota.

Sung Deok Im sempat membantu Yi San yang tertangkap membaca sebuah buku terlarang.

Sung Deok Im datang dan merobek halaman buku tersebut agar Yi San selamat dari hukuman yang membuat gelarnya sebagai putra mahkota terancam dicabut.

Hal itu Sung Deok Im lakukan tanpa sepengetahuan Yi San.