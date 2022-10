Sinopsis dan Link Nonton Drakor Again My Life, Kisah Perjalanan Masa Lalu & Balas Dendam

Drakor Again My Life

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Again My Life merupakan drama hukum garapan Han Chul-Soo yang diadaptasi dari web novel yang bertajuk serupa.

Bergenre drama fantasi, Drakor Again My Life dibintangi oleh Lee Joon Gi, Lee Geung Young dan Kim Ji Eun.

Drakor Again My Lifemenceritakan tentang Kim Hee Woo (Lee Joon Gi) seorang jaksa yang mati-matian mempertaruhkan keadilan.

Baginya keadilan adalah hal yang sangat sakral.

Hidup di dunia dimana si lemah selalu kalah dari orang-orang yang berkuasa meski mereka sudah berjuang sekuat tenaga, membuat Kim Hee Woo semakin membulatkan tekadnya untuk membawa keadilan.

Pada suatu hari Kim Hee Woo ditugaskan untuk menangani kasus seorang politikus yang berkuasa, yaitu Cho Tae Sub (Lee Geung Young).

Cho Tae Sub adalah sosok yang begitu licik, kekuasaannya membuat ia dapat mengendalikan seantero negeri.

Sadar akan orang yang akan dihadapi begitu kuat, atasan Kim Hee Woo pun memperingatinya untuk mundur sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Namun bukan Kim Hee Woo namanya kalau mundur begitu saja.

Sebagai jaksa yang dikenal tidak peduli dengan siapapun yang ia hadapi itu pun terus maju dengan percaya diri dan terus mengejar Cho Tae Sub untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

Cho Tae Sub diduga melakukan korupsi.

Namun nahas, di tengah penyelidikan, Kim Hee Woo dibunuh oleh seorang pria tak dikenal.

Alih-alih hidupnya berakhir saat itu juga, Kim Hee Woo mengalami kejadain aneh.

Kim Hee Woo terbangun di lokasi kematiannya dan bertemu sosok perempuan misterius, yaitu Kim Hee A (Kim Ji Eun).