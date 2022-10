Bakal Nikah Desember, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono Datangi Desainer Langganan Artis Hollywood? 

TRIBUN-MEDAN.com - Kaesang Pangarep dan Erina Gudono diisukan bakal menikah Desember.

Keduanya pun diketahui melakukan beberapa persiapan.

Belakangan diketahui Erina Gudono melibatkan desainer langganan artis Hollywood untuk pernikahannya.

Kaesang Pangarep dan Erina Gudono dikabarkan akan menikah pada Desember 2022 mendatang di Solo. Benarkah? (Instagram @ayanggkahiyang)

Unggahan Instagram terbaru fotografer Rio Motret menyita perhatian publik.

Melalui Instagram pribadinya @riomotret, Rio Motret membagikan foto bersama Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

Foto tersebut menampilkan Rio berada di antara Kaesang dan Erina.

Penampilan ketiganya tampak kasual. Kaesang memakai kaus hitam senada dengan pakaian Rio.

Sementara Erina mengenakan atasan berwarna coklat yang dipadukan dengan celana jeans biru.

Ia juga tampak mengenakan bando untuk mempercantik penampilannya.

Ketiganya kompak tersenyum ke kamera.

"Foto wisuda, it's a wrap!! We had fun today," tulis Rio dikutip Grid.Id, Rabu (19/10/2022).

Foto ilustrasi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono. (Kolase TribunStyle.com / Instagram)

Foto ini pun langsung dibanjiri berbagai komentar dari warganet.

Tidak sedikit dari mereka yang menduga bahwa Kaesang dan Erino sedang melakukan sesi foto prewedding.

"Aku kapan," komentar Kahiyang Ayu, kakak Kaesang.