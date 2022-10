Link Nonton Film Korea Emergency Declaration, Berkisah Tentang Aksi Terorisme di Dalam Pesawat

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Film Korea Emergency Declaration adalah film Korea Selatan terbaru tentang aksi terorisme di dalam pesawat.

Film Korea Emergency Declaration ini disutradarai dan ditulis oleh Han Jae Rim.

Film Korea Emergency Declaration ini pertama kali ditayangkan pada 15 Juli 2021 di Festival Film Cannes, namun perilisannya baru ditayangkan pada 3 Agustus 2022 yang lalu.

Film bergenre bencana atau disaster ini diperankan oleh sejumlah artis ternama asal Korea Selatan seperti Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil, Dia See One, Kim So Jin, Park Hae Joon, Kim Bo Min, Hyun Bong Sik dan Woo Mi Hwa.

Spoiler Film Emergency Declaration

Film c mengisahkan upaya pendaratan darurat sebuah pesawat dari Korea yang mengangkut penumpang dengan tujuan akhir ke Hawaii.

Upaya Tersebut dilakukan karena terjadi teror dalam pesawat.

Kisah bermula ketika Jae-hyuk (Lee Byung-hun) bersama anak perempuannya, Soo-min (Kim Bo-min) hendak terbang ke Hawaii untuk pengobatan terkait eksim yang diderita oleh putrinya.

Soo-min sempat terpisah dari Jae-hyuk karena ke kamar kecil. Di sana, ia bertemu Jin-seok (Im Siwan) yang terlihat mulai mencurigakan.

Jin-seok menyadari keberadaan Soo-min dan mencoba mencari tahu hal-hal yang anak perempuannya lihat.

Namun, namun hal itu ia lakukan hanya sekedar saja, karena Jae-hyuk datang menjemput anak perempuannya untuk masuk ke ruang tunggu.

Selain itu, Jin-seok tetap mengikuti ayah dan anak itu, hingga Jae-hyuk benar-benar merasa terusik.

Jae-hyuk kemudian boarding bersama Soo-min. Awalnya, dia merasa lega karena berpisah dengan pria mencurigakan di bandara tersebut.

Namun, perasaan gelisa itu pun hilang setelah melihat Jin-seok akan terbang di pesawat yang sama dengannya.