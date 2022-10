Link dan Spoiler Film Korea The Roundup, Kisahkan Detektif Korea yang Memburu Buronan di Vietnam

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - The Roundup merupakan salah satu film Korea yang sedang diperbincangkan, lantaran menurut Variety, film ini merajai box office Korea Selatan.

Film ini merupakan sekuel dari The Outlaws yang memiliki genre action dan komedi.

Film yang dibintangi Ma Dong Seok ini berhasil mengumpulkan $15,4 juta atau setara dengan 224 miliar rupiah dari 2.520 layar di seluruh negeri.

Lalu, terhitung sejak 12 hari hari, film ini telah meraih untung yang sangat banyak, yakni sebanyak $54,8 juta atau 797 miliar rupiah.

Di Indonesia sendiri, film ini sudah tayang di bioskop pada Juni 2022.

Hingga berhasil membuat The Roundup menjadi film terbesar di tahun 2022.

Film Korea The Roundup melampaui Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan untung $49,5 juta atau 720 miliar dan Spider-Man: No Way Home yang telah dirilis terlebih dahulu pada Desember 2021, dengan untung 229 miliar rupiah.

Spoiler Film Korea The Roundup

Film Korea The Roundup mengisahkan tentang perjalanan Ma Dong Seok, seorang detektif kriminal yang memburu para pembunuh buron di Vietnam.

Operasi penangkapan buronan ini dimulai ketika empat tahun setelah dilakukan operasi penyisiran di Garibong-dong.

Di pada waktu itu detektif Ma Seok Do (Ma Dong Seok) bersama Kapten Jeon Il Man (Choi Gwi Hwa) dan timnya menuju ke Vietnam untuk mengekstradisi tersangka.

Tetapi setelah kedatangannya dia menemukan kasus pembunuhan tambahan, ia pun belajar tentang perilaku Kang Hae Sang (Son Seok Koo), yang merupakan seorang pembunuh paling kejam.

Kang Hae Sang sempat melakukan pembunuhan terhadap turis selama beberapa tahun demi uang.

Namun, sayangnya di Vietnam, mereka berdua gagal menangkap Kang Hae Sung dan Kang Hae Sang pun kembali ke Korea.

Terlebih lagi di Korea, Kang Hae Sang pernah membunuh putra satu-satunya taipan bisnis di Korea. Kegagalannya tersebut, mereka kembali ke Korea untuk kembali mengejar Kang Hae Sang.

Selama pengejaran yang dilakukan Detektif Ma, Kang Hae Sang terus berhasil meloloskan diri dari genggaman polisi dan malah melanjutkan penculikan hingga pembunuhan terhadap warga Korea.

Kira-kira apakah Detektif Ma berhasil menangkap Kang Hae Sang dan membawanya ke pengadilan untuk dihukum?yang mengerikan di belakangnya.

Link Nonton Film Korea The Roundup

(cr30/tribun-medan.com)