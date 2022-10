Olla Ramlan Cuma Bisa Pasrah Anaknya Pacari Loly Anak Nikita Mirzani : Aku Hanya Berdoa

TRIBUN-MEDAN.com - Anak Artis Olla Ramlan dan Nikita Mirzani belakangan jadi sorotan usai anak mereka kini tengah berpacaran.

Ya, putra Olla Ramlan bernama Sean Michael Alexander kini tengah berpacaran dengan Laura Meizani alias Loly anak Nikita Mirzani.

Belakangan baik Sean maupun Loly tak segan memamerkan kemesraannya di sosial media.

Diketahui Sean kini berusia 17 tahun, sementara anak Nikita Mirzani itu berumur 15 tahun.

Meski tergolong muda, namun nampaknya tak membuat Nikita Mirzani dan Olla Ramlan keberatan.

Bahkan pada postingannya terbaru, Olla Ramlan melayangkan pujian pada anaknya karena berani mendekati anak Nikita Mirzani.

"Ok anakku @seanmikaelalexander be a gentleman always," tulis Olla Ramlan pada postingannya di Instagram.

Kemudian Olla Ramlan juga mewanti-wanti agar anak diriny selalu menjaga diri.

"Jaga diri baik-baik anakku," sambungnya.

Putri Sulungnya Dipacari Anak Olla Ramlan, Nikita Mirzani Beri Dukungan, Ungkap Sisi Lembut Sean (Instagram)



Ya, Olla Ramlan diketahu mendukung hubungan anaknya, sebab dia mendoakan agar Sean dan Loly selalu bahagia.

"Happy happy terus ya sama laura," kata Olla Ramlan.

Sama halnya dengan Olla Ramlan, Nikita Mirzani juga menyetujui hubungan Loly dengan Sean.

Menurut Nikita Mirzani adalah sosok lelaki yang tampan dan berasal dari keluarga baik-baik sehingga ia rela Loly berpacaran dengan putra sulung Olla Ramlan.

"Kemarin disamperin sama pacarnya waktu panahan. Gue sebagai ibu sampai syok,"