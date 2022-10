Nonton Link Live Streaming Leicester vs Manchester City Kick-off 18.30 WIB Klik di Sini

Jadwal Pertandingan Bola: Link Live Streaming Leicester vs Manchester City

* Live Liga Inggris: Leicester City vs Manchester City

TRIBUN-MEDAN.com - Sesaat lagi Anda dapat nonton Link Live Streaming Leicester vs Manchester City.

Siaran langsung Liga Inggris, Sabtu (29/10/2022).

Duel Leicester vs Manchester City disiarkan live video pukul 18.30 WIB.

Anda bisa menyaksikan siaran langsung bola via tautan link live di artikel ini.

Tonton pertandingan sepakbola dari Liga elite eropa pekan ini.

pertandingan Leicester vs Man City secara langsung melalui tautan berikut ini

Siaran langsung bola dari Liga Italia (SerieA), Liga Inggris (Premier League) dan Liga Spanyol (LaLiga)

Jadwal duel bola liga top Eropa mulai Sabtu (29/10/2022) dini hari, Minggu (30/10/2022) malam hingga dinihari WIB.

Tontonan Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol tersebut dapat Anda tonton secara Live di SCTV, Vidio, Mola TV, Bein Sports.

Di kancah Liga Inggris, duel Leicester City vs Manchester City akan menjadi laga pembuka pekan ke-14.

Keseruan laga antara Leicester City vs Manchester City akan digelar di King Power Stadium, Sabtu (29/10/2022) pukul 18.30 WIB, Live Vidio.

Ada pula laga seru lainnya yang mempertemukan Brighton vs Chelsea, Liverpool vs Leeds United dan Arsenal vs Nottingham Forest.

Beralih ke Liga Italia yang akan menyajikan laga antara Napoli vs Sassuolo sebagai duel pembuka pekan ke-12.