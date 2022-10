JADWAL Liga Champions, Jam Tayang Munchen vs Inter Milan, Man City vs Sevilla, Streaming Vidio, SCTV

Jadwal Liga Champions Matchday 6 Bayern Munchen vs Inter Milan, FC Porto vs Atletico Live SCTV

TRIBUN-MEDAN.COM - Laga seru klub-klub elit benua biru Eropa akan kembali tersaji pada matchday 6 Liga Champions Selasa (1/11/2022) malam hingga Kamis (3/11/2022) dini hari WIB.

Matchday 6 Liga Champions tengah pekan ini menjadi penentuan nasib klub-klub yang ingin lolos ke babak 16 besar.

Sebagain klub seperti Barcelona dan Juventus memang sudah memastikan gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions.

Namun, sebagian lainnya ada yang menentukan nasib lewat laga matchday 6 Liga Champions tengah pekan ini.

Atletico Madrid berpotensi tergusur ke Liga Europa usai bermain imbang atas Leverkusen di Liga Champions 2022-2023, Kamis (27/10/2022) dini hari WIB. Live SCTV, Jadwal Liga Champion Pekan Ini, Kans AC Milan Susul Liverpool dan Real Madrid (Twitter/UEFA Champions League)

Babak penyisihan grup Liga Champions 2022-2023 memasuki matchday 6 atau laga terakhir.

Matchday 6 penyisihan grup Liga Champions 2022-2023 ini digelar serentak di masing-masing grup.

Meski sebagian besar tim sudah menyegel tiket lolos ke babak 16 besar lebih, namun masih ada empat slot tiket 16 besar yang masih diperebutkan.

Selain itu, perebutan tempat ketiga untuk tetap bermain di kompetisi Eropa, dengan lolos ke play off Liga Europa juga masih sengit.

Delapan pertandingan akan berlangsung Selasa (1/11/2022) malam atau Rabu (2/11/2022) dinihari WIB.

Dua dari delapan pertandingan itu akan kick off lebih awal pukul 00.45 WIB.

Dua pertandingan yang kick off pukul 00.45 WIB adalah pertandingan Grup B antara Bayern Leverkusen vs Club Brugge dan FC Porto vs Atletico Madrid.

Pertandingan FC Porto vs Atletico Madrid dapat disaksikan melalui siaran langsung SCTV.

Dua pertandingan akan memperebutkan posisi juara grup dan peringlkat 3 untuk tiket play off ke Liga Europa.

Selain SCTV, laga Liga Champions juga bisa disaksikan secara Live Streaming di vidio dan situn nonton online lainnya yang akan tersedia jelang laga berlangsung.