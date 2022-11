Sinopsis Drakor Revenge of Others, Bergenre Thriller yang Menceritakan Kisah Balas Dendam

Drama Korea Revenge Of Others

TRIBUN-MEDAN.COM - Drama korea atau drakor Revenge of Others merupakan drama terbaru yang bercerita tentang tindakan balas dendam seorang remaja ketika mengetahui kebeneran tentang kematian kakak kandungnya.

Mengusung genre thriller,drakor Revenge of Others ini dapat disaksikan secara legal di aplikasi Disney plus Hostar pada tanggal 9 November 2022 mendatang.

Drakor Revenge of Others ini diperankan oleh Shin Ye Eun dan Park Solomon. Shin Ye Eun telah membintangi sejumlah drama dan mencuri perhatian dengan perannya.

Shin Ye Eun mengambil peran dalam drama He's Psychometrics, More Than Friends, hingga Welcome.

Sedangkan Park Solomon, ia merupakan aktor Korea yang dikenal dalam drakor All Of Us Are Dead. Tak hanya All Of Us Are Dead, Park Solomon juga pernah berperan dalam drama Shopaholic Louis, dan Lookout.

Selain Shin Ye Eun dan Park Solomon, drama Revenge of Others ini juga diperankan oleh sejumlah aktor dan artis ternama Korea lainnya seperti Seo Ji Hoon, Chae Sang Woo, dan Lee Soo Min.

Drama ini disutradarai oleh Kim Yoo Jin bekerjasama dengan penulis naskah Lee Hee Myung.

Sinopsis Drama Korea Revenge of Others

Drama Korea Revenge Of Others ini mengangkat tentang kisah pembalasan dendam yang dilakukan oleh seorang gais bernama Ok Chan Mi (Shin Ye Eun).

Ok Chan Mi merupakan seorang siswa SMA berusia 19 tahun.

Ok Chan Mi dulunya penembak handal untuk tim sekolah menengah.

Nmaun, suatu hari, saudara kembar Ok Chan Mi meninggal. Polisi menyebutkan bahwa penyebab dari kematian kakaknua it adalah bunuh diri, namun Chan Mi tak percaya.

Chan Mi lantas mengejar kebenaran terkait kematian saudara kembarnya yang miaterius dan mencurigakan itu.

Ok Chan Mi kemudian pindah ke sekolah saudara kembarnya untuk menggali kasus secara lebih dalam. Dia pun terlibat dengan Ji Soo Heon (Park Solomon).