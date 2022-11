SINOPSIS Drakor Work Later, Drink Now, Kisah Lika-liku Kehidupan Pejuang Work Life Balance

Drakor Work Later, Drink Now!

TRIBUN-MEDAN.COM – Drama Korea atau Drakor Work Later, Drink Now merupakan drama garapan Kim Jung Sik dan Wi So Young yang diadaptasi dari webtoon City Girl Drinkers karya Mikkang.

Bergenre slice of life yang dibalut komedi, Drakor Work Later, Drink Now dibintangi oleh Lee Sun Bin, Han Sun Hwa, Jung Eunji Apink dan Choi Siwon Super Junior.

Drakor Work Later, Drink Now menceritakan tentang tiga wanita berusia kepala tiga yang memiliki kebiasaan minum sepulang kerja.

Ketiga wanita itu adalah Ahn So Hee (Lee Sun Bin), Han Ji Yeon (Han Sun Hwa) dan Kang Ji Goo (Jung Eunji Apink).

Ketiganya masih betah melajang lantaran sangat menikmati kebebasan mereka dan sangat berpegang teguh dengan kebiasaan minum-minum untuk menghilangkan lelah setelah pulang kerja.

Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang pekerjaan yang beda.

Meskipun sangat terkoneksi satu-sama lain, ketiganya memiliki katakter yang berbeda-beda, baik saat sepenuhnya sadar maupun saat sedang dibawah pengaruh alkohol.

Ahn So Hee adalah seorang penulis naskah variety show yang tak bisa mengendalikan dirinya ketika sedang mabuk.

Di mana ketika sedang mabuk ia tak segan-segan menerjang siapapun yang ada di sekitarnya.

Han Ji Yeon adalah instruktur yoga yang memiliki kepribadian ceria dan gemar minum alkohol.

Kecintaannya pada alkohol membuatnya selalu tersenyum saat sedang menganggat segelas soju sebelum menenggaknya.

Kang Ji Goo adalah seorang YouTuber yang introvert, ia cukup tertutup dan pendiam, namun ketika mabuk ia menjadi orang yang berbeda.

Ya, ketika sedang mabuk ia mendadak jadi aktif bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya.

Sepulang kerja, mereka akan berkumpul di sebuah bar untuk berbagi cerita tentang hari mereka yang panjang bahkan untuk sekedar mengumpat.