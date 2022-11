Link Nonton Drakor My Roommate is A Gumiho Full Episode, Kisah Cinta Manusia dan Rubah Ekor Sembilan

Drama Korea My Roommate is A Gumiho

TRIBUN-MEDAN.com – Drama Korea atau My Roommate is A Gumiho merupakan sebuah drama Korea yang menceritakan tentang kisah cinta seorang manusia dengan siluman rubah ekor sembilan.

Drama Korea My Roommate is A Gumiho ini diperankan oleh Jang Ki Yong dan Lee Hye ri.

Selain Jang Ki Yong dan Lee Hye ri, drama My Roommate is A Gumiho ini juga diperankan oleh aktor dan artis Korea ternama lainnya seperti Kang Han Na, Kim Do Wan, dan Bae In Hyuk.

Terdiri dari 16 episode, drama ini disutradarai oleh Nam Sung Woo bekerjasama dengan penulis naskah Baek Sun Woo dan Choi Bo Rim.

Drama ini diadaptasi dari webcomic "Gan Ddeoreojineun Donggeo" karangan Na.

Sinopsis drama Korea My Roommate is A Gumiho

Drama Korea My Roommate is a Gumiho merupakan drama yang menceritakan tentang kehidupan rubah berekor sembilan, Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), yang bermimpi menjadi manusia seutuhnya.

Shin Woo Yeo adalah sosok gumiho berumur 999 tahun yang berprofesi sebagai profesor.

Ia mencoba mengumpulkan energi manusia untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang manusia. Energi yang diperlukan disimpan di kelereng rubah ekor sembilan berwarna merah, dan ketika energi untuk menjadi manusia sudah cukup, kelereng itu akan berubah menjadi biru.

Suatu hari, Shin Woo Yeo melihat Lee Dam (Lee Hye Ri) yang sedang membantu temannya yang tertidur saat mabuk. Shin Woo Yeo berusaha membantu Lee Dam namun tiba-tiba kelereng miliknya jatuh dan tertelan oleh Lee Dam.

Kelereng tersebut hanya bisa bertahan dalam tubuh manusia selama satu tahun. Setelah itu, kelereng itu akan pecah.

Jika kelerengnya pecah, Lee Dam akan mati dan Shin Woo Yeo akan kehilangan kesempatan untuk menjadi manusia seutuhnya.

Selanjutnya, Shin Woo Yeo menjelaskan semuanya kepada Lee Dam dan menyarankan agar mereka hidup dan tinggal bersama sampai kita menemukan solusi.

Lee Dam yang tidak pernah punya pacar seumur hidupnya, kini harus tinggal bersama Shin Woo Yeo.