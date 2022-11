Link Nonton Drakor Cleaning Up, Kisah Perjuangan Petugas Kebersihan Ubah Nasib melalui Trading Saham

Drama Korea Cleaning Up

TRIBUN-MEDAN.com – Drama Korea Cleaning Up merupakan drama garapan Yun Seong Sik dan Choi Kyung Mi yang diadaptasi dari Serial Inggris dengan tajuk serupa yang tayang pada tahun 2019.

Bergenre kriminal yang dibalut komedi, Drama Korea Cleaning Up dibintangi oleh Yum Jung Ah, Jeon So Min dan Kim Jae Hwa.

Drama Korea Cleaning Up menceritakan tentang tiga wanita petugas kebersihan di sebuah perusahaan pialang yang mendadak bermain saham untuk mengubah nasibnya.

Eo Yong Mi (Yum Jung Ah) adalah seorang ibu tunggal yang harus membesarkan kedua putrinya.

Apapun ia lakukan untuk memberikan hidup yang layak untuk kedua buah hatinya, termasuk dengan memiliki dua pekerjaan.

Di samping bekerja sebagai petugas kebersihan, Eo Yong Mi juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga di akhir pekan.

Hal itu ia lakukan untuk menunjukkan tanggung jawabnya sebagai ibu untuk kedua putri yang sangat dicintainya.

An In Kyung (Jeon So Min) adalah sosok yang penakut dan pemalu yang bekerja keras untuk mewujudkan impiannya.

Ia bekerja sebagai petuga kebersihan untuk membeli truk makanan dan membuka usaha restoran keliling.

Maeng Su Ja (Kim Jae Hwa) adalah wanita tangguh dan licik yang tampak seperti orang yang sangat ramah, tetapi ia hanya ramah kepada orang-orang ketika ia membutuhkan mereka.

Dengan kata lain, ia hanya berbaik hati kepada orang-orang yang dapat memberinya keuntungan.

Pada suatu hari, mereka tak sengaja mendengar sepotong informasi berharga dari pegawai perusahaan tempat mereka bekerja.

Mereka tak sengaja menguping informasi terkait perdagangan saham melalui orang dalam.

Berangkat dari hal itu, Eo Yong Mi yang tergiur langsung membocorkan informasi itu kepada kedua rekan kerjanya, An In Kyung dan Maeng Su Ja.