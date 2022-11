Toyota Hadirkan GR Zone dan GR Tour di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Toyota Astra Motor (TAM) menghadirkan Gazoo Racing (GR) Zone di sejumlah outlet dealer resmi di wilayah Indonesia.

November 2022 ini, secara resmi PT Toyota Astra Motor dengan PT Perintis Perkasa Group juga menghadirkan GR Zone di cabang Gagak Hitam, Kota Medan.

GR Zone di beberapa outlet dealer resmi hadir untuk memberikan akses yang lebih dekat dan lebih mudah kepada masyarakat terhadap seluruh informasi dan excitement Gazoo Racing.

Dengan tujuan mempopulerkan excitement motorsport khas GR di Indonesia, maka melalui GR Zone ini khususnya pelanggan Toyota akan lebih kenal dekat dengan line up motorsport GR, serta memberikan informasi lengkap mulai dari produk hingga official accessories dan merchandise GR.

"Kita semua berharap, semoga hal ini bisa menjawab seluruh harapan pelanggan Toyota terhadap enthusiast motorsport di Kota Medan,” kata Predisent Director PT Perintis Perkasa Group, Michael Darwis K, Rabu (16/11/2022).

Ia juga mengatakan GR Zone dibuat untuk memanjakan para pelanggan yang berkunjung ke outlet dealer resmi Toyota, dengan desain dan layout atraktif yang merepresentasikan secara utuh brand GR di Indonesia.

Terdapat beberapa media fisik dan digital yang menampilkan informasi lengkap mengenai Gazoo Racing di customer lounge untuk dapat dieksplor oleh pelanggan.

Di zona khusus ini, tersedia juga official accessories, parts dan merchandise GR yang dapat dimiliki oleh pelanggan.

Selain dapat melihat line-up GR Sport mulai dari Agya GR Sport, Yaris GR Sport, Raize GR Sport, Rush GR Sport, hingga Fortuner 4x2 GR Sport, masyarakat Kota Medan juga dapat mengeksplore sports car terbaru GR yaitu All New GR86.

Menariknya, All New GR86 yang ditampilkan merupakan bagian dari ajang GR Tour Competition, di mana pengunjung dapat berfoto bersama All New GR86 dan mengikuti kompetisi GR Simulator untuk mendapatkan hadiah menarik GR.

Melalui GR Simulator, pengunjung dapat berkompetisi untuk mencatatkan waktu tercepat menggunakan model flagship GR yaitu GR Supra, GR Yaris dan All New GR86.

Kompetisi yang sama juga diadakan untuk anggota komunitas Toyota yang datang ke GR Tour. Bagi para pemenang, akan mendapatkan hadiah menarik dari Toyota.

Selain itu, bagi pengunjung yang memiliki minat lebih terhadap GR, dapat mengunjungi area Toyota Customization Option (TCO) untuk membeli official accessories dan merchandise GR.

Excitement dari sebuah sports car menjadi fokus utama Toyota dalam pengembangan line-up GR. Tidak hanya itu, pengunjung GR Tour juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai sales program menarik.

Pelanggan yang melakukan pembelian Veloz, Avanza Raize, dan Rush berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja senilai 1 juta rupiah.

Dikatakannya, GR Zone cabang Gagak Hitam merupakan bukti komitmen PT Perintis Perkasa Group untuk mendukung penuh PT Toyota Astra Motor dalam hal memperkenalkan branding GR motorsport Toyota kepada masyarakat kota Medan khususnya.

"Hal ini tentunya akan menjawab harapan pelanggan Toyota terhadap enthusiast motorsport di Kota Medan,” pungkas Service Operation Manager PT Perintis Perkasa Group, Amansyah.

