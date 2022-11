MAXstream Rilis The Wannn Believe, Hadirkan Kisah Inspiratif Bagi Generasi Muda Calon Pro Player

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Melalui platform video MAXstream, Telkomsel mempersembahkan sebuah konten orisinal berjudul “The Wannn Believe”, sebuah biopik yang mengangkat sepenggal kisah perjalanan salah satu atlet eSport berprestasi Indonesia, Muhammad Ridwan, alias EVOS Wannn.

Bercerita tentang pergolakan batin dan lika-liku kehidupan Wannn dalam mewujudkan cita-citanya untuk menjadi atlet eSport profesional, “The Wannn Believe” menghadirkan cerita nilai-nilai perjuangan, rintangan, hingga pengorbanan yang telah dilalui oleh EVOS Wannn hingga mendulang prestasi dan ketenaran di dunia gaming dan eSport Indonesia. Konten orisinal “The Wannn Believe” dapat disaksikan secara eksklusif di MAXstream mulai tanggal 16 November 2022.

Muhammad Ridwan adalah seorang atlet eSports Tanah Air berusia 21 tahun kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, yang kini bernaung di bawah tim gamer profesional EVOS eSports. Nama Wannn mulai diperhitungkan di kancah gaming Indonesia, khususnya Mobile Legends, sejak ia menorehkan prestasi sebagai pro player di berbagai ajang kompetisi. Wannn menorehkan sejarah dengan prestasinya sebagai juara dalam beberapa event bergengsi, mulai dari Dunia Games League 2019, Piala Presiden 2019 Regional Surabaya, MPL ID Season 4 & 7, M1 World Championship, hingga NMA Season 3.

Namanya semakin melambung seiring dipanggilnya Wannn ke dalam tim nasional Mobile Legends: Bang-Bang (MLBB) Indonesia untuk berlaga di SEA Games 2019 dan meraih Medali Perak SEA Games 2019. Berkat skill dan kehadirannya yang kuat di permainan, Wannn terkenal dengan tingkat versatility yang tinggi dan gaya bermain yang agresif dan berani sejak awal pertandingan, baik di Mid Lane, Gold Lane, maupun Jungle.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana menjelaskan, "MAXstream mengarahkan lampu sorot kepada potensi masa depan industri gaming dan eSport, yang mana di era modern ini eSport bukan hanya sekadar tentang penyelenggaraan turnamen games dan hiburan. Peningkatan jumlah gamer di Indonesia hingga sebesar 104 juta user telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah gamer terbesar ketiga di Asia dan mengindikasikan kontribusi sektor gaming dan eSport terhadap pertumbuhan ekonomi digital kreatif di Indonesia.

Capaian tersebut membuat MAXstream semakin bersemangat untuk mendukung kemajuan industri gaming dan eSport nasional melalui konten-konten entertainment berkualitas seperti The Wannn Believe. Dengan mengangkat cerita di balik karier seorang gamer professional, EVOS Wannn, Telkomsel menghadirkan karya visual ini untuk menginspirasi seluruh penggemar gaming dan eSport agar terus berjuang dalam meraih cita-cita mereka.”

Dalam The Wannn Believe, penonton akan melihat bahwa Wannn sebelumnya tidak langsung bercita-cita menjadi seorang gamer, melainkan ingin menjadi seorang pelaut seperti ayahnya. Kedekatannya dengan sang ayah membuat Wannn sangat ingin mengikuti jejak sang ayah. Memasuki usia remaja, Wannn sangat suka menghabiskan waktu dengan bermain gim online. Sesekali saat pulang sekolah ia menghabiskan waktu bermain di warnet. Semakin lama, keinginannya untuk menjadi pro player pun terus membumbung tinggi.

Namun keinginannya tak pernah mendapat dukungan dari kedua orang tua. Bahkan, ayahnya menolak ide Wannn mentah-mentah untuk pergi ke Jakarta setelah lulus sekolah demi mewujudkan cita-citanya menjadi pro player. Ayah Wannn ingin anaknya melanjutkan kuliah atau mencari pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada berkecimpung di dunia gaming. Penolakan itu membuat Wannn merasa geram dan ia pun memilih untuk minggat dari rumah. Ia ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa keputusannya untuk mengejar mimpi menjadi pro player tidak salah.

Suatu hari, Wannn mendapati sebuah kabar duka. Ayahnya meninggal dunia sebelum ia sempat memulai langkah pertamanya untuk menjadi seorang pro player. Lalu, bagaimana Wannn memulai kariernya di dunia gaming sehingga menjadi pro player seperti yang ia cita-citakan? Sedahsyat apa progress Wannn hingga akhirnya mencetak prestasi bersama EVOS eSports? Ikuti kisah lengkapnya tanggal 16 November 2022 di platform MAXstream.

“Telkomsel berharap rilisnya konten orisinal The Wannn Believe ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia, mengikuti kesuksesan konten orisinal yang diangkat dari game lainnya yang MAXstream produksi sebelumnya, seperti Kolak Express 3, Rasyah The Wonderkid, Indonesia eSports Legend, dan Love Coach. Sebagai The Home of eSports Entertainment berkualitas kelas dunia, Telkomsel melalui MAXstream akan terus mengangkat lebih banyak lagi kisah-kisah inspirasi dari jagoan dunia eSports Indonesia sebagai wujud komitmen kami dalam mendukung kemajuan sektor gaming dan eSport tanah air," pungkas Nirwan.

MAXstream adalah layanan video streaming yang menghadirkan konten lokal maupun internasional berupa konten orisinal maupun kolaborasi dari streaming platform kelas dunia seperti HBO, Vidio, Viu, tvN, Celestial Movies, Cartoon Network, Lionsgate Play, Disney+ Hotstar, hingga Netflix.

Sejak diluncurkan di tahun 2018, MAXstream telah menjadi salah satu layanan digital yang paling diminati pelanggan dengan pengguna aktif mencapai 8 juta dan 32 juta downloader. Bersama para sineas dan kreator lokal Indonesia, MAXstream bahkan telah sukses merambah pasar internasional di kawasan Asia, seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand. Informasi lengkap tentang MAXstream dapat diakses melalui tautan tsel.me/maxstream, dan aplikasinya dapat diunduh di Play Store dan App Store.

