Pelatih Timnas Argentina Coret 2 Pemain di Piala Dunia 2022, Joaquin Correa dan Nico Gonzalez Cedera

Lionel Messi (kanan) merayakan gol Joaquin Correa (kiri) pada laga Bolivia vs Argentina dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Amerika Selatan (CONMEBOL) yang berlangsung di Stadion Hernando Siles, Selasa (13/10/2020). Piala Dunia 2022 Qatar: Scaloni Coret Joaquin Correa dan Nico Gonzalez dari Timnas Argentina

TRIBUN-MEDAN.COM - Timnas Argentina menjadi negara favorit yang diunggulkan merebut trofi juara Piala Dunia 2022.

Lionel Messi bersama Argentina akan melakoni pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2022 kontra Arab Saudi pada Selasa (22/11/2022).

Pertandingan pertama Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia bertempat di Stadion Lusail Iconic, Qatar.

Laga Argentina vs Arab Saudi merupakan pertandingan kelima Piala Dunia 2022 Qatar yang sedianya dimulai pada 20 November hingga 18 Desember 2022.

Sama seperti laga Timnas Qatar vs Ekuador di Piala Dunia 2022, Laga Argentina vs Arab Saudi di Piala Dunia 2022 di Qatar tayang via Siaran Langsung SCTV dan Live Streaming TV Online, Selasa (22/11/2022), pukul 17.00 WIB.

Update Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar, pelatih Lionel Scaloni resmi mencoret striker mereka Joaquin Correa dari skuat La Albiceleste, Jumat 18 November 2022.

Piala Dunia 2022 Qatar: Scaloni Coret Joaquin Correa dan Nico Gonzalez dari Timnas Argentina (TWITTER.COM/OPTAJAVIER)

Dicoretnya Joaquin Correa dari daftar skuat Timnas Argentina oleh Lionel Scaloni setelah penyerang La Albiceleste tersebut mengalami cedera.

Dikutip dari pernyataan ahli transfer sepak bola asal Italia, Fabrizio Romano via akun twitternya @FabrizioRomano, bahwa Timnas Argentina memutuskan untuk memulangkan Joaquin Correa.

Tak hanya Joaquin Correa, pelatih Timnas Argentina juga mencoret Nico Gonzalez yang mengalami persoalan yang sama dengan penyerang Inter Milan itu.

Lionel Scolani telah menunjuk Angel Correa sebagai pengganti Nico Gonzales untuk memperkuat Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar.

Sementara itu, Thiago Almada telah ditunjuk oleh pelatih Timnas Argentina untuk menggantikan Joaquin Correa.

Sebelumnya La Albiceleste melakoni laga ujicoba antara Uni Emirat Arab (UEA) vs Argentina di Mohammed Bin Zayed Stadium, Rabu 16 November 2022.

Salah satu yang tampil kala itu adalah striker Joaquin Correa dan turut mencetak gol bagi Timnas Argentina.

Pada laga UEA vs Argentina berakhir dengan skor telak 5-0 jelang persiapan mereka menghadapi Piala Dunia 2022 Qatar.