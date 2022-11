PREDIKSI Timnas Prancis vs Australia Piala Dunia 2022, Skor, Formasi Pemain, Laga Awal Menuju Juara

Kekecewaan Kylian Mbappe usai sepakan penaltinya gagal dan membuat timnas Prancis kalah 4-5 dari Swiss dalam babak tos-tosan. Prediksi Piala Dunia 2022 Timnas Prancis vs Australia, Le Bleus Pincang, The Socceross Optimistis

TRIBUN-MEDAN.COM - Negara Prancis adalah unggulan dan dijagokan bisa kembali menjuarai Piala Dunia 2022.

Sedangkan, Timnas Australia jadi tim kuda hitam pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Tergabung di grup D, Timnas Australia bakal bertemu Prancis, Denmark dan Tunisia.

Skuad timnas Prancis berjuluk Les Blues akan melakoni laga perdana di grup D melawan Ausralia pada Rabu 23 November.

Partai ini akan berlangsung di Stadion Al Janoub live pukul 02.00 WIB dini hari.

Menghadapi Prancis yang juga juara bertahan, di atas kertas, Australia memang kalah jauh.

Berikut prediksi Piala Dunia 2022 yang menghadirkan laga antara timnas Prancis vs timnas Australia pada Rabu (23/11/2022) dini hari WIB.

Timnas Australia berada dalam suasana optimisme, sebaliknya sang juara bertahan edisi 2018 timnas Prancis harus berada dalam posisi pincang dan pesimistis.

Simak peluang Le Bleus dan The Socceroos dalam Prediksi Piala Dunia 2022 antara Prancis vs Austrlia di Grup D di artikel ini.

Pertempuran di Grup D bakal dibuka dengan pertandingan penyisihan pertama antara timnas Prancis vs timnas Austrlia yang berlangsung pada Rabu (23/11/2022) pukul 02.00 WIB.

Timnas Australia sukses menjadi peserta ke-31 yang lolos Piala Dunia 2022. Prediksi Piala Dunia 2022 Timnas Prancis vs Australia, Le Bleus Pincang, The Socceross Optimistis (FIFA World Cup)

Timnas Australia mesti menghadapi tim sementereng dan sekuat timnas Prancis.

Apalagi timnas Prancis datang dengan status juara bertahan Piala Dunia 2018.

Kendati secara kualtas para pemain timnas Prancis dinilai lebih unggul, timnas Australia tidak rendah diri.