Link Nonton Drakor Somebody, Kisah tentang Kasus Pembunuhan Berantai di Aplikasi Kencan Online

Drakor Somebody

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Somebody merupakan salah satu drama Korea (drakor) yang tayang pada November 2022 dan drama ini cukup dinantikan bagi penggemar drakor yang menyukai drama thriller kriminal.

Drakor Somebody ini diperankan oleh Kim Young Kwang dan disutradarai oleh Jung Ji Woo yang juga membuat drakor Tune in for Love, Heart Blackened, Fourth Place, dan masih banyak lagi drama yang dibuatnya.

Sementara, cerita Somebody ditulis oleh Han Ji Wan yang juga penulis drakor The Killer's Shopping List, The Ghost Detective, dan Wanted.

Selain Kim Young Kwang drakor Somebody ini juga diperankan oleh artis-artis ternama Korea seperti, Kang Hae Lim, Kim Yong Ji, dan Kim Soo Yeon.

Drakor Somebody memiliki total delapan episode dan tayang perdana pada, 18 November 2022 di Netflix.

Spoiler Drakor Somebody

Drakor Somebody ini mengisahkan tentang seorang pengembang software dan temannya yang terperangkap dalam sebuah aplikasi web kencan online bersama dengan seorang pembunuh berantai.

Sum (Kang Hae Lim) adalah seorang pengembang sebuah aplikasi sosial bernama Somebody. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sedang ia kembangkan.

Walaupun Sum mengembangkan aplikasi sosial, dalam dunia nyata ia mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena pribadinya yang tertutup.

Ironisnya, Sum mengalami kesulitan untuk berhubungan langsung dengan orang-orang di dunia nyata tetapi menjadi tergantung pada dua sahabatnya, Im Mok Won (Kim Yong Ji) dan Yeong Gi Eun (Kim Soo Yeon).

Salah satu sahabatnya berprofesi sebagai detektif.

Suatu ketika, sebuah peristiwa pembunuhan terjadi dan melibatkan aplikasi Somebody buatannya tersebut dan ini menjadi awal dari segala permasalahan dari cerita ini.

Secara tiba-tiba pula muncullah seorang arsitektur berpenampilan menarik menemui Sum dan rekan-rekannya. Arsitektur itu bernama Yoon O (Kim Young Kwang).

Yoon O merupakan pria menarik namun misterius dan seperti menyimpan banyak rahasia dalam dirinya.