NONTON Link Live Streaming Uruguay vs Korsel Kick-off 20.00 WIB|Prediksi Hasil Piala Dunia|Live Skor

TRIBUN-MEDAN.com - Update pertandingan Piala Dunia 2022, hari ini Kamis (24/11/2022).

Setelah Belgia bertarung mengalahkan Kanada 1-0, kini giliran Uruguay vs Korea Selatan (Korsel)

Timnas Uruguay dan Korsel sama-sama berada di Grup H melakoni duel perdana Piala Dunia di Stadion Education City, Qatar malam ini.

Skuad timnas Uruguay (TWITTER.COM/BARCATIMES)

Saksikan pertandingan Uruguay dan Korsel kick-off pukul 20.00 WIB.

Laga Uruguay dan Korea Selatan disiarkan via link live stremaing TV Online ( tautan link juga tersedia di artikel ini)

Prediksi laga mengarah pada keunggulan La Celeste bila mengacu data head to head lima pertemuan pemungkas.

Catatan menunjukkan Uruguay dan Korea Selatan sudah lima kali bertemu sejak 1990. Dalam periode itu, La Celeste mengemas empat kemenangan, satu sisanya direbut Taeguk Warriors.

Son Heung-min Cs (BeinSport)

Kendati Luis Suarez dan kolega diunggulkan, mereka tetap wajib waspada. Pasalnya kemenangan Korsel justru didapat dalam jumpa terakhir 2018 lalu. Ketika itu Son Heung-min dan rekan-rekan menundukkan Uruguay 2-1.

Belum lagi, masih segar dalam ingatan saat Korsel melibas Jerman 2-0 pada Piala Dunia 2018. Bukan tidak mungkin, kali ini Son dan kolega kembali jadi kuda hitam.

Terlepas dari itu, hasil lima uji coba terakhir menunjukkan masing-masing tim sama kuat dengan koleksi tiga kemenangan. Teranyar Uruguay menang 2-0 atas Kanada pada 27 September 2022, sementara dua pekan lalu Korea Selatan menggasak Islandia 1-0.

Head to Head Uruguay vs Korsel

Hasil analisa superkomputer Opta menunjukkan Uruguay berpeluang menang 56,2 persen. Di sisi lain, potensi Korea Selatan untuk unggul hanya 24,9 persen. Adapun kans hasil imbang dalam laga ini sebesar 18,9 persen.

Berikut catatan 5 pertemuan terakhir Uruguay vs Korea Selatan:

12/10/18: Korea Selatan vs Uruguay 2-1

08/09/14: Korea Selatan vs Uruguay 0-1

26/06/10: Uruguay vs Korea Selatan 2-1

24/03/07: Korea Selatan vs Uruguay 0-2

21/06/90: Korea Selatan vs Uruguay 0-1

Hasil 5 Laga Terakhir Uruguay

03/06/22: Meksiko vs Uruguay 0-3

06/06/22: USA vs Uruguay 0-0

12/06/22: Uruguay vs Panama 5-0

23/09/22: Iran vs Uruguay 1-0

27/09/22: Kanada vs Uruguay 0-2

Hasil 5 Laga Terakhir Korea Selatan