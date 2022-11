Tips Terhindar dari Investasi Bodong, Tahan Diri dan Hindari Sifat Greedy

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Investasi bodong terus saja memakan korban.

Tragisnya, dari sekian banyak korban investasi bodong, ternyata tidak sedikit yang notabene berpendidikan tinggi.

Seseorang dengan latar belakang pendidikan tinggi bukan jaminan kalau tingkat literasi keuangannya sudah baik.

Rendahnya tingkat literasi keuangan dan minimnya pemahaman tentang investasi yang legal menjadi pintu masuk bagi para pemangsa dalam menawarkan investasi bodongnya.

Apalagi secara psikologi, banyak korban itu pada dasarnya tidak bisa menahan diri untuk cepat untung (greedy).

Brand Manager IPOTFund dari PT Indo Premier Sekuritas, Octaviantika Benazir Kumala, mengatakan, sudah jadi rahasia umum, mereka yang terjebak investasi bodong itu adalah mereka yang gampang tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak realistis dalam waktu singkat.

"Mereka percaya begitu saja dan tidak peduli dengan yang namanya risiko kerugian. Oleh sebab itu, masyarakat butuh edukasi investasi yang aman dan legal," ujarnya.

Ia pun mengimbau masyarakat atau calon investor untuk lebih waspada dalam memilih dan menggunakan produk investasi.

Terdorong untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus pada produk-produk investasi bodong yang merugikan, Indo Premier Sekuritas sebagai sekuritas karya anak bangsa menghadirkan kembali acara edukasi tahunan gratis secara online yang akan dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Festival reksa dana terbesar di Indonesia ini bernama FestiFund 2022.

Dengan mengusung tema Let Your Money Make Money, acara online FestiFund 2022 bernama Fun(d) Series akan digelar pada Sabtu, 3 Desember 2022.

Acara berkonsep festival ini akan mengulas secara mendalam reksa dana sebagai alternatif investasi yang mudah, aman, efisien, affordable dan cocok untuk semua profil risiko.

Sederet pakar keuangan dan investasi akan hadir mengedukasi peserta mulai dari CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto, Perencana Keuangan dan Founder Finansialku Melvin Mumpuni, Artis dan Praktisi Investasi Adrian Maulana, Financial Coach dan Financial Advisor Philip Mulyana, Growth Consultant & Content Creator Jonathan End, Praktisi dan Inspirator Investasi No 1 di Indonesia Ryan Filbert hingga Personal Finance Enthusiast Dani Rachmat.

Pada Fun(d) Series yang terbuka untuk umum dan diperuntukkan bagi mereka yang belum atau sudah mengenal reksa dana tapi belum bertransaksi, CEO dan Lead Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto membawakan materi Financial Check Up!", Perencana Keuangan dan Founder Finansialku Melvin Mumpuni Financial Behavior dan Artis dan Praktisi Investasi Adrian Maulana mengulas topik "Reksa Dana Dari Nol".

Ia menambahkan ada special reward untuk peserta Fun(d) Series yakni berkesempatan mendapatkan cashback berupa saldo investasi sebesar Rp200.000 untuk 100 orang apabila melakukan pembelian reksa dana senilai minimal Rp5.000.000.

Pembelian tersebut berlaku untuk semua produk reksa dana di IPOTFund kecuali reksa dana pasar uang pada periode 5-16 Desember 2022.

Selanjutnya, reksa dana yang sudah dibeli tidak boleh dijual minimal hingga 16 Maret 2023 dan pemenang akan diumumkan melalui sosial media Indo Premier dan email masing-masing pemenang yang telah didaftarkan pada saat registrasi pada 24 Maret 2023.

"Biar makin cerdas dalam hal keuangan dan tidak gampang tertipu investasi bodong, masyarakat yang ingin mengikuti acara ini cukup mendaftarkan diri secara online di laman resmi FestiFund 2022."

(Cr9/tribun-medan.com)