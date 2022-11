JADWAL Piala Dunia 2022 Malam Ini, Prancis Vs Denmark hingga Argentina Vs Meksiko

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal bola Piala Dunia 2022 hari ini akan menyuguhkan laga menarik pada Sabtu (26/11/2022) hingga Minggu (27/11/2022) dini hari WIB.

Piala Dunia 2022 malam ini ada empat pertandingan yang berlangsung, meliputi Tunisia vs Australia, Polandia vs Arab Saudi, Argentina vs Meksiko, dan Prancis vs Denmark.

Timnas Prancis akan menghadapi Timnas Denmark di Piala Dunia 2022 pekan kedua Grup D di Stadion 974, Sabtu (26/11/2022) pukul 23.00 WIB. Timnas Prancis puncaki klasemen Grup D.

Siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2022 tayang live di SCTV, MOJI, hingga dapat diakses via streaming Vidio.com.

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu, 26 November 2022

17.00 WIB: Tunisia vs Australia - (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Polandia vs Arab Saudi - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB: Prancis vs Denmark - (SCTV, Vidio)

Minggu, 27 November 2022

02:00 WIB: Argentina vs Meksiko - (SCTV, Vidio).

Prediksi Argentina vs Meksiko

Kekalahan 1-2 dari Arab Saudi membuat Argentina terpuruk di dasar klasemen Piala Dunia 2022 Grup C pada matchday pertama.

Oleh karenanya, partai menghadapi Meksiko bagai laga hidup atau mati untuk La Albiceleste. Seri, apalagi kalah lawan El Tri bisa menyebabkan Argentina tersingkir.

Ini bakal jadi aib untuk kampanye piala dunia terakhir Lionel Messi.

Di sisi lain, Meksiko juga mengincar kemenangan pertama di Piala Dunia 2022 saat lawan Argentina.