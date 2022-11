MOMEN Warga Kenya Menari di Sela-sela Waktu pada Piala Dunia 2022, Hibur Suporter Usai Laga Berakhir

TRIBUN-MEDAN.COM - Piala Dunia 2022 akan bergulir pada (20/11/2022) hingga 18 Desember 2022 di Qatar.

Qatar menjadi negara timur tengah pertama yang menjadi tuan ramah di Piala Dunia 2022.

Gelaran Piala Dunia 2022 diikuti 32 negara terbagi dalam 8 fase grup.

Berikut daftar grup Piala Dunia 2022 di Qatar:

-Grup A: Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda

-Grup B: Inggris, Iran, Amerika Serikat, Wales

-Grup C: Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia

-Grup D: Prancis, Australia, Denmark, Tunisia

-Grup E: Spanyol, Kosta Rika, Jerman, Jepang

-Grup F: Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia

-Grup G: Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun

-Grup H: Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan

Sebanyak empat pertandingan akan dimainkan setiap hari selama babak penyisihan grup.

Pertandingan perdana akan digelar pada Minggu (20/11/2022) di Stadion Al Bayt pukul 23.00 WIB mempertemukan sang tuan rumah Qatar melawan Ekuador.

Berikut jadwal pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar:

Minggu, 20 November 2022

23.00 WIB: Qatar Vs Ekuador (Grup A)

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB: Inggris Vs Iran (Grup B)

23.00 WIB: Senegal Vs Belanda (Grup A)

Selasa, 22 November 2022

02.00 WIB: Amerika Serikat Vs Wales (Grup B)

17.00 WIB: Argentina Vs Arab Saudi (Grup C)

20.00 WIB: Denmark Vs Tunisia (Grup D)

23.00 WIB: Meksiko VS Polandia

Rabu, 23 November 2022

02.00 WIB: Prancis Vs Australia (Grup D)

17.00 WIB: Maroko Vs Kroasia (Grup F)

20.00 WIB: Jerman Vs Jepang (Grup E)

23.00 WIB: Spanyol Vs Kosta Rika (Grup E)

Kamis, 24 November 2022

02.00 WIB: Belgia Vs Kanada (Grup F)

17.00 WIB: Swiss Vs Kamerun (Grup G)

20.00 WIB: Uruguay Vs Korea Selatan (Grup H)

23.00 WIB: Portugal Vs Ghana (Grup H)

Jumat, 25 November 2022

02.00 WIB: Brasil Vs Serbia (Grup G)

17.00 WIB: Wales Vs Iran (Grup B)

20.00 WIB: Qatar Vs Senegal (Grup A)

23.00 WIB: Belanda Vs Ekuador (Grup A)