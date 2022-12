Biaya Mulai Rp 150 Ribu Per Bulan, Ini Keuntungan Start Up Rey Insurtech Bagi Pelaku Usaha

Rey Insurtech. Perusahaan start up yang bergerak di bidang asuransi kesehatan dan jiwa menghadirkan produk ReyForBusiness, sebuah solusi bagi pelaku usaha dan UMKM.

Dimana banyak ramalan akan resesi ekonomi global yang diperkirakan akan memengaruhi banyak sektor dan kinerja bisnis, Rey Insurtech menyarankan pelaku usaha, UMKM untuk melakukan mitigasi risiko finansial melalui asuransi jiwa dan kesehatan.

CEO & Co-Founder Rey Evan Wijaya Tanotogono menyampaikan dengan inovasi terbaru ini, ReyForBusiness ingin membantu memfasilitasi pelaku bisnis kecil dan menengah agar dapat mengoptimalisasi cost tanpa harus berkompromi dengan kualitas, baik dari sisi healthcare maupun kenyamanan klaim.

Oleh karena itu, kini para startup, UMKM, dan komunitas yang selama ini merasa sulit menemukan akses proteksi karyawan berbiaya murah sudah dapat memenuhi kesejahteraan karyawan atau anggotanya.

"Kami juga berjanji akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM sehingga tidak ada lagi miskonsepsi bahwa layanan prioritas hanya dapat diperoleh perusahaan-perusahaan besar,” sebut Evan, Kamis (8/12/2022).

ReyForBusiness dapat menjadi solusi kesehatan bagi komunitas dan organisasi lainnya karena karyawan sudah bisa diproteksi secara memadai dengan biaya terjangkau mulai dari Rp150 ribu per bulan per karyawan, sudah mencakup manfaat rawat inap dan rawat jalan.

Bagi UMKM yang masih memiliki karyawan sedikit, ReyForBusiness dapat meng-cover mulai dari 5 karyawan tanpa mengecualikan kondisi yang sudah ada sebelumnya (pre-existing conditions).

Pembayaran dapat dilakukan secara bulanan agar tidak memberatkan cash flow UMKM

Manfaat dalam fitur ReyForBusiness terdiri dari antara lain.

Pertama, Rey Enterprise Healthcare yaitu produk asuransi kesehatan yang didesain khusus untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Manfaat Rey Enterprise Healthcare mencakup rawat inap, rawat jalan, seperti pengobatan gigi, kacamata, vaksinasi, kebugaran, hingga manfaat maternity (melahirkan).

Kedua, ReySaldo, pilihan pembayaran pay as you need yang lebih fleksibel bagi bisnis. ReySaldo dapat digunakan untuk pembayaran manfaat tambahan lain dan untuk pembayaran excess.

Dan yang ketiga, ReyForBusiness Dashboard and Representatives yang akan membantu operasional bagi tim SDM ataupun pemilik bisnis.

Dasbor ReyForBusiness memberikan pelaporan atas data manfaat karyawan serta klaim secara real time serta membantu proses manajemen Member.