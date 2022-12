PREDIKSI Lengkap Inggris Vs Prancis, Susunan Pemain, Head to Head, Bursa Skor, Live Streaming SCTV

Jadwal Piala Dunia 2022 malam ini akan melanjutkan babak 8 besar yang mempertemukan Inggris vs Prancis tayang Siaran Langsung SCTV.

Berikut Prediksi Skor, Perkiraan Susunan Pemain atau Line Up, Head to Head laga sengit antara Inggris vs Prancis yang bisa anda simak.

Jadwal Piala Dunia 2022 malam ini akan melanjutkan babak 8 besar yang mempertemukan Inggris vs Prancis tayang Siaran Langsung SCTV.

Laga Inggris vs Prancis akan berlangsung di Stadion Al Bayt, Minggu (11/12/2022) pukul 02.00 WIB.

Skuat timnas Inggris dalam duel kali ini dengan rasa optimisme tinggi. Ditambah sejauh ini, anak asuh Gareth Southgate belum terkalahkan.

Mereka meraih dua kemenangan di babak penyisihan grup, melawan Iran can Wales dengan skor 3-0 dan hasil seri 0-0 melawan Amerika Serikat.

The Three Lions terus melaju, menang dengan skor 3-0 atas senegal di babak 16 besar.

Dominasi juga ditunjukan oleh Timnas Prancis lewat turnamen kali ini.

Mereka lolos sebagai juara Grup D. Meraih dua kemenangan atas Australia (4-1) dan Denmark (2-1).

Prediksi skor Inggris vs Prancis Piala Dunia 2022

Sayangnya tim asuhan Didier Deschamps memiliki sedikit hasil cacat. Menelan kekalahan atas Tunisia di laga pamungkas Grup D dengan skor 1-0.

Kekalahan itu jelas tak diinginkan. Namun wajar karena Prancis memang menurunkan pemain pelapis saat melawan Tunia.

Faktanya, Prancis melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan Polandia dengan skor 3-1.

Inggris dan Prancis merupakan kandidat juara dunia tahun ini.

Dengan sumber daya yang mempuni, keduanya memiliki kualifikasi tinggi untuk merengkuh gelar Piala Dunia 2022.

Kedua tim sendiri sudah tak asing di kancah Internasional.