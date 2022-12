ASN Deliserdang Pamer Tumpukan Uang di TikTok, Jumlahnya Diduga Capai Miliaran

TRIBUN-MEDAN.com, DELISERDANG - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Deli Serdang terlihat muncul di akun media sosial TikTok. Ia memamerkan timbunan uang.

Uang tersebut diperkirakan puluhan Miliar. Video Tiktok dibuat beberapa bulan lalu.

Selain pecahan 100 ribuan juga ada pecahan 50 ribuan. Uang tampak ditumpukan dalam meja dan masih dalam posisi terikat. Saat tampil di TikTok yang bersangkutan pun memakai topi dan kacamata hitam.

"Halo gaes bekerjalah untuk hari tua, bukan bekerja sampai tua. Maka cukup lima tahun menjadi karyawan selebihnya kita menjadi majikan. Ayo kita selipkan investasi. Hasilnya wah wah wah wah, "katanya.

Informasi yang dihimpun oknum ASN tersebut bernama A E Siregar. Ia sempat menjadi seorang pejabat eselon III di lingkungan Pemkab.

Selain pernah menjadi Camat Pantai Labu ia juga pernah menjadi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol).

Beberapa bulan lalu ia pun dicopot dari Jabatannya sebagai Sekretaris Kesbangpol. Saat ini ia pun menjadi Staf Ahli.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya Sabtu, (10/12/2022) malam AE Siregar pun menyebut apa yang dilakukannya itu hanya hiburan saja.

"Sekedar hiburan saja itu. Ya untuk motivasi dan edukasi saja, "kata AE Siregar.

Saat ditanyai mengenai kepemilikan uang, ia pun tidak mau menjawab dengan detail. Termasuk soal jumlah uang yang dipamerkan.

" (Uang anda atau uang orang lain?) Maybe yes maybe no, "katanya.

Meski berstatus ASN namun AE Siregar mengaku tidak takut untuk tampil di medsos dengan tampilan video tumpukan uang.

Ia menyebut saat ini juga mempunyai usaha. Ia membantah kalau dirinya juga ada berniat untuk maju di Pilkada 2024 mendatang.

"Nggak ah (tidak ada niat mau Calon Bupati). Saya mau fokus ke bisnis saja, " Kata AE Siregar.

