Avatar 2 : The Way Of Water Sudah Tayang, Berikut Jadwalnya di Cinepolis Sun Plaza

Special screening ‘Avatar 2 : The Way of Water’

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Film Avatar 2: The Way of Water resmi tayang di bioskop Indonesia tanggal 14 Desember 2022. Sekuel dari Avatar (2009) menjawab penantian banyak penggemar yang telah menunggu selama 13 tahun semenjak film pertamanya. Di hari pertama pemutaran film, Cinépolis Cinemas mengadakan special screening ‘Avatar 2: The Way of Water’ di layar terbesarnya di Kota Medan.

Film diputar dalam format 3D (Tiga Dimensi) di layar raksasa yang terbentang memenuhi ruangan dari sisi ke sisi, dari bawah hingga langit-langit ruangan.

Manager Cinepolis Sun Plaza Medan Syahreza Hafiz menyampaikan, special screening ‘Avatar: The Way of Water’ kali ini dihadiri Media Partners, Dinas Pariwisata, Movie Influencers, dan pastinya anak Bioskop Cinépolis yang selalu setia menunggu film-film keren yang dirilis setiap minggunya.

"Seluruh undangan diajak untuk menonton film Avatar terbaru di Studio Macro XE. Macro XE merupakan studio dengan layar setinggi 21 meter ditambah dengan kekuatan proyektor resolusi tinggi, kedahsyatan suara Dolby Atmos multi-dimensional dari segala arah, 3D yang paling terang, dan kenyamanan tempat duduk yang disesuaikan dengan geometri teater untuk wilayah pandang terbaik," ujar Syahreza keoada Tribun, Rabu (14/12/2022).

Cinépolis Sun Plaza Medan menawarkan pengalaman nonton bioskop dengan layar terbesar di Kota Medan.

Film Avatar: The Way of Water direkomendasikan untuk ditonton dalam format visual dan audio terbaik. Maka itu film ini dirilis dalam format 3D agar penonton dapat merasakan sensasi lebih nyata.

Pastinya, format visual 3 dimensi ini akan membuat penonton masuk ke dalam keindahan alam ‘Pandora’.

‘Avatar: The Way of Water’ diprediksi menjadi film dengan biaya produksi termahal sepanjang masa. Diperkirakan produksi film ini mencapai kurang lebih 250 juta dollar. Sebenarnya hal ini terbilang wajar melihat kualitas visual yang sangat memanjakan mata.

Selain itu aktor yang terlibat juga tidak main-main, mulai dari Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, dan Kate Winslet.

Film ini juga diproduksi dengan teknologi yang canggih dan teknis yang kompleks. Para aktor melakukan adegannya di dalam air sebanyak 900 ribu gallon sambil menahan nafas.

‘Avatar: The Way of Water’ sangat cocok ditonoton untuk mengisi waktu liburan akhir tahun.

Pembelian tiket ‘Avatar: The Way of Water’ dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Cinépolis Cinema Indonesia dan situs web www.cinepolis.co.id. Selain itu, diaplikasi aplikasi Cinépolis Cinema Indonesia juga

menyediakan fitur untuk memesan makanan dibioskop dengan pilihan food and baverage yang beragam.

Berikut jadwal tayangan Avatar: The Way of Water di Cinepolis Sun Plaza Medan hari ini :

Avatar 2 : The Way of Water

(VIP 2D)

Harga tiket : Rp 60.000