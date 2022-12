Materi Belajar : Pengertian intensitas, Taraf Intensitas, Manfaat Cepat Rambat & Pemantulan Bunyi

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Pengertian intensitas, Taraf Intensitas Bunyi, Manfaat Cepat Rambat Bunyi dan Pemantulan Bunyi menjadi bahasan utama dalam materi fisika berikut ini. Adapun sub pembahasannya sebagai berikut :

Pengertian intensitas Pengertian taraf intensitas bunyi Penerapan gelombang bunyi Manfaat cepat rambat bunyi Manfaat pemantulan bunyi Manfaat resonansi

Pengertian intensitas

Intensitas didefinisikan sebagai energi yang disampaikan per satuan waktu dan per satuan luas. Dan karena diketahui bahwa energi per satuan waktu adalah definisi daya, intensitas juga dapat dikatakan sebagai daya per satuan luas. Oleh karena itu, kekuatan dapat dirumuskan secara matematis sebagai:

I = P/A

==> Keterangan:

I = Intensitas bunyi (W/m2)

P = Energi tiap waktu atau daya (W)

A = Luas (m2)

Jika bersifat isotropik, atau lebih dikenal dengan sumber bunyi yang memancarkan bunyi ke segala arah dengan besaran yang sama, luas yang dimaksud memiliki luas permukaan yang sama dengan bola. Oleh karena itu, persamaan intensitas dapat ditulis sebagai

I = P/4πR2

Pengertian taraf intensitas bunyi

Pengertian taraf intensitas bunyi adalah logaritma intensitas bunyi dibandingkan dengan intensitas ambang. Tingkat intensitas bunyi dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

TI = 10 log I/Io

==> Deskripsi:

TI = tingkat intensitas suara (dB)

I = intensitas bunyi (W/m2)

Io = intensitas ambang pendengaran manusia (10^-12 W/m2)