NAMA Ronaldo Trending di Twitter Usai Messi Juara Piala Dunia 2022, La Pulga Layak jadi GOAT

TRIBUN-MEDAN.com - Lionel Messi sukses membawa Argentina juara Piala Dunia 2022 tapi nama Cristiano Ronaldo trending di twitter.

Pemain Portugal yang akrab dipanggil Ronaldo itu cukup santer dibicarakan setelah rivalnya, Lionel Messi jadi juara di Qatar.

Cuitan dengan nama Ronaldo telah menyentuh hingga angka 688 ribu cuitan.

Lalu kenapa Ronaldo yang trending di twitter?

Hal ini dikarenakan Ronaldo adalah rival sejati Messi sehingga kedua pemain kerap dikaitkan satu sama lain.

Terlebih Piala Dunia 2022 ini jadi panggung keduanya untuk adu tajam.

Kini setelah Argentina juara Piala Dunia 2022 menimbulkan kembali perdebatan siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi.

Baca juga: ENDING Perdebatan GOAT Messi dan Cristiano Ronaldo, Piala Dunia 2022 Jadi Pembeda

Cristiano Ronaldo dan Messi - (FoxSport/Tribunnews)

Akan tetapi setelah Messi juara Piala Dunia 2022, La Pulga lebih layak menyandang status GOAT ketimbang Ronaldo.

Berikut alasan Messi lebih layak menjadi 'The One And Only GOAT' ketimbang Ronaldo.

1. Gelar Juara Piala Dunia Jadi Pembeda

Tentu saja gelar di turnamen mayor seperti World Cup menjadi faktor pembeda yang paling jelas.

Cristiano Ronaldo memang berhasil membawa Portugal menyabet gelar EURO 2016. Namun Lionel Messi juga tak kalah epic saat membantu Argentina meraih titel juara Copa Amerika tahun lalu.

Namun yang membedakan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo saat ini tentu gelar juara Piala Dunia yang diraih.

Sepanjang karier profesional, Messi berhasil membukukan satu gelar juara Piala Dunia pada edisi 2022. Sedangkan Ronaldo belum sama sekali.

Baca juga: SELAMAT! Argentina Juara Piala Dunia 2022, Kalahkan Prancis, Lionel Messi Sah jadi GOAT