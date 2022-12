Fuji Tak Masalah Thariq Halilintar Dijodohkan dengan Putri Delina: Ujung-ujungnya Sama Aku 

TRIBUN-MEDAN.com - Belakangan beredar video Thariq Halilintar tampak akrab dengan Putri Delina, hingga membuat kekasih Fuji itu ramai dijodohkan dengan anak Sule.

Pasalnya, Putri Delina lebih mudah diterima oleh keluarga Thariq Halilintar ketimbang Fuji.

Hingga kini memang Fuji diduga belum mendapatkan restu dari keluarga besar Thariq Halilintar, karena ada beberapa kriteria yang tak bisa ia penuhi.

Tak mau pusing dengan omongan netizen, Fuji pun angkat bicara perihal kekasihnya itu.

Thariq Halilintar dan Fuji (Instagram Thariq Halilintar) (Instagram)

Ia mengaku tak masalah jika Thariq di jodoh-jodohkan dengan Putri Delina.

"Ya udah, ngak apa-apa kalau misalnya (Thariq Halilintar dan Putri Delina) dijodohin mah," ujarnya seperti dikutip dari akun Instagram @rumpi_gosip.

Fuji juga dengan percaya diri menyebutkan bahwa Thariq Halilintar tidak akan pernah berpaling darinya.

"Ujung-ujungnya kan thariq kan sama aku," imbuhnya.

Di samping itu, Fuji pun nampaknya tak ingin membahas soal Thariq Halilintar yang ramai dijodohkan.

Ia mengalihkan pembahasan menjadi soal pengalamannya belajar mengendarai mobil.

“Eh by the way aku udah belajar mobil udah tiga kali totalnya. Diajarin sama da Feby aku dimaki-maki karena nggak bisa ngerem, nggak bisa ngegas,” lanjutnya.

Tanggapan Fuji itu juga mendapatkan dukungan dari netizen yang lainnya. Mereka menyemangati Fuji bahwa jika memang berjodoh, maka tak perlu khawatir.

Mendadak Putri Delina Disebut Lebih Cocok Jadi Kekasih Thariq, Restu Gen Halilintar Disinggung (YouTube)

“Semangat de fuji, jodoh ga akan kemana,” tulis netizen memberikan semangat.

“Heran pada hate dia kenapa sih. gua bukan fansnya cuma senenng aja lihat dia jagain gala, emang si fuji ngelakuin apa,” komentar netizen.