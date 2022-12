Lirik Chord Lagu Batak Siose Padan By Iwan Fheno 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN – Lagu Batak Siose Padan diciptakan oleh Tilhang Gultom lagu ini dipopulerkan Iwan Fheno.

Lagu Batak Siose Padan ini memiliki makna yang begitu dalam dan sedih.

Pada Lirik Lagu Batak Siose Padan ini menceritakan bagaimana seorang lelaki yang ingkar janji.

Pria itu awalnya tinggal di rumah seorang perempuan dan biaya hidupnya ditanggung oleh orangtua si perempuan.

Atas kebaikan itu, si Pria berjanji akan menikahi anak perempuannya jika lulus nanti.

Lirik Chord Lagu Batak Siose Padan

C. G. C.

Ito.. naung leleng hinaholongan

F. C.

Ala ho manompang dijabu ni damang

F. G. C.

Dang.. targarar ho be uang makan

G. C. G.

Ala so tuk be nimmu natua-tuam



**

C. G. C.

Hamu.. tu damang i marparjajian

F. C.

Saut maho helana molo monang

F. G. C.

I..do, umbaen na hita martunangan

G. C.

Parsikkolaon mi pe dipaujung damang



Reff 1:

C.

Manang aha didok ho, huoloi do

C.

Akka napinangidom, husarihon do

F.

Mamjaga sotung marsak maho roham

G. C.

Nagabe manundati sitta-sittam



G.Hape dung tammat ho sian sikkolam

C.

Janjimi diose ho



Musik: F. G. C. G. C. 2x G.

**

C. G. C.

Marpu.. ngu ma sude natua-tua

F. C.

Dohot tondong nanaeng udurma tu gareja

F. G. C.

Hape.. dinalaho borhat hita

G. C.

Gabe asing hatam roham be nunga muba

Reff 2:

C.

Ai aha do namasa ito haholongan

C.

Toppu sopanagaman gabe muba roham

F.

Boha ma pangandungku diho amang

G. C.

Pangalaho binahenni nanaeng helam

G.

dang be tarhasutan hinailam

C.

O amang parsinuan

F.

Boha ma pangandungku diho amang

G. C.

Pangalaho binahenni nanaeng helam

G.

dang be tarhasutan hinailam

C.

O amang parsinuan

(cr30/tribun-medan.com)