3 Hari 2 Malam di Kepri, Main Golf hingga ke Goji Kitchen & Bar

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Indonesia.

Kepri memiliki beragam tempat wisata mulai dari wisata alam hingga wisata budaya.

Jika Anda berencana untuk menghabiskan 3 hari 2 malam di Batam, berikut ini rekomendasi itinerary untuk menikmati kota Batam dan sekitarnya.

Hari Pertama di Kepri

Palm Springs Golf

Palm Springs Golf terletak di wilayah Nongsa timur laut pulau Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Kamu bisa bermain golf berlama-lama di sini karena bisa menikmati pemandangan pantai yang indah.

Lapangan ini terdiri dari tiga course: Palm Court, Resort Course, dan Island Course, yang semuanya dirancang dengan ahli oleh Larry Nelson dan International Management Group (IMG).

Fasilitas yang ditawarkan sangat lengkap, misalnya driving range 18 bay dengan practice green dan dua hole tambahan untuk pemula yang berlatih dengan bantuan instruktur. Nikmati pengalaman perjalanan dan golf yang hanya bisa didapat di Batam.

Akses ke Palm springs Golf sangat mudah menggunakan mobil sendiri atau transportasi darat lainnya dari Bandara Hang Nadim ke pusat kota Batam dengan waktu tempuh 30 menit.

Goji Kitchen & Bar

Goji Kitchen & Bar adalah bagian dari Batam Marriott Hotel Harbour Bay. Terletak di lantai dua hotel, restoran ini menawarkan pemandangan teluk yang menakjubkan dan merupakan lokasi yang ideal untuk bersantap di luar, layanan prasmanan, pesta besar, atau makan siang akhir pekan.

Restoran yang buka sepanjang hari ini menyajikan masakan favorit Indonesia, serta masakan internasional yang menginspirasi.

Tempatnya nyaman dan rapi, dengan dapur perkotaan terbuka dan banyak hiburan untuk menikmati kuliner bersama para tamu.

Nikmati masakan otentik Batam serta spesialisasi seperti daging panggang Parrilla dan makanan laut segar.