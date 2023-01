LINK Nonton Live Streaming AC Milan Vs AS Roma Jam 02.45 WIB, Tak Live TV Nasional, Akses di Sini

Saksikan live streaming laga sengit antara AC Milan vs AS Roma Liga Italia 2022-2023, Senin (9/1/2023) dini hari WIB.

Adapun laga seru Liga Italia Serie A pekan ke-17 antara AC Milan vs AS Roma akan berlangsung pukul 02.45 WIB.

Keseruan laga AC Milan vs AS Roma ini tak disiarkan TV Nasional tapi tayang via live streaming TV Online.

Link nonton live streaming AC Milan vs AS Roma bisa diakses di bagian akhir artikel ini.

Juara bertahan Liga Italia, AC Milan, berpeluang memenangkan laga malam ini melawan AS Roma.

Klasemen Liga Italia sementara menempatkan posisi AC Milan di urutan ketiga di bawah Juventus dengan perbedaan 1 poin.

Tentu saja AC Milan bisa berkesempatan menggeser Juventus jika malam ini berhasil menang dari AS Roma.

Sebelumnya, Juventus menang di pekan ke-17 menghadapi Udinese dengan skor tipis 1-0.

Dengan begitu, Juventus berhasil mengemas 37 poin.

AC Milan memiliki catatan positif melawan AS Roma.

Setidaknya, dalam 5 pertemuan terakhir melawan AS Roma, skuad Rossoneri tak pernah kalah.

Asuhan di bawah Stefano Pioli berhasil menang 4 laga dan 1 laga berakhir imbang.

Dua pertandingan saat AC Milan vs AS Roma berakhir dengan skor 2-1.

Untuk itu, diprediksi malam ini skor yang paling mungkin dalam big match Liga Italia AC Milan vs AS Roma bisa berakhir dengan kemenangan Rossoneri dengan 2-1.