JAM TAYANG Siaran Langsung AC Milan vs Torino Link Live Streaming, Line Up Pemain AC Milan vs Torino

TRIBUN-MEDAN.com - AC Milan akan melakoni duel melawan Torino di Coppa Italia.

Pertandingan yang berlangsungi markas di Rossoneri Stadion San Siro digelar pada Kamis (12/1/2023) dini hari

Simak jam tayang siaran langsung AC Milan vs Torino kick off pukul 03.00 WIB.

Head to head AC Milan vs Torino hingga prediksi line up pemain AC Milan vs Torino jelang laga.

Baca juga: JADWAL Liga Champions: AC Milan vs Tottenham, Leipzig vs Manchester City, Liverpool vs Real Madrid

Tersaji prediksi skor AC Milan vs Torino ,

Pertandingan AC Milan yang akan meladeni kekuatan Torino akan disiarkan langsung TVRI.

Baca juga: HASIL AKHIR Inter Milan vs Parma Skor 2-1, Nerazzurri Susah Payah Menang ke Perempat Final

Link live streaming bisa diakses pada akhir artikel.

Torino melanjutkan kampanye Coppa Italia mereka dengan perjalanan babak 16 besar dengan menjajal kekuatan juara Serie A, AC Milan.

Rossoneri akhir-akhir ini tampil kurang meyakinkan. Tetapi bersua Torino, Tentu AC Milan masih berpeluang untuk memenangkan laga ini.

Di laga sebelumnya, AC Milan harus bermain imbang 2-2 dengan Roma di Serie A Minggu lalu.

Mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol dari Pierre Kalulu dan Tomasso Pobega.

Manajer Stefano Pioli kecewa karena membuang keunggulan, AC Milan kini tertinggal tujuh poin dari pemuncak klasemen Serie A, Napoli.

Namun, mereka secara umum masih dalam performa bagus dan tidak terkalahkan dalam sembilan dari 10 pertandingan Serie A terakhir mereka.

Baca juga: JADWAL Liga Champions: AC Milan vs Tottenham, Leipzig vs Manchester City, Liverpool vs Real Madrid

AC Milan telah melakukan beberapa pekerjaan terbaik mereka di San Siro.