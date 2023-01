PREDIKSI Skor Persik Kediri vs Persita Tangerang Liga 1, Macan Putih Mampu Kalahkan Tim Juru Kunci?

Jadwal Liga 1 Persik Kediri vs Persita Tangerang Hari Sabtu (14/1/2023), Pendekar Cisadane Tampil Tanpa Beban. Sebelumnya, Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Persita Tangerang lanjutan Liga 1 2022-2023, Rabu (21/12/2022)

TRIBUN-MEDAN.COM - Persik Kediri akan melawan Persita Tangerang pada laga pekan ke-18 Liga 1, hari Sabtu (14/1/2023).

Jadwal Liga 1 laga Persik Kediri vs Persita Tangerang akan mulai berlangsung Pukul 15.15 WIB.

Persita Tangerang sedikit lebih diunggulkan melawan Persik Kediri yang merupakan tim juru kunci.

Dalam laga ini Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang, akan tampil tanpa beban.

Berdasarkan Jadwal Liga 1 yang dikeluarkan PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), ada tiga partai yang bertanding pada jam yang sama.

Selain Persik Kediri vs Persita Tangerang, juga Barito Putera vs Madura United, dan Dewa United vs Persis Solo.

Kembali ke laga Persik Kediri vs Persita Tangerang, kedua tim tersebut datang dari kelas berbeda.

Setidaknya dilihat dari hasil putaran pertama Liga 1 2022-2023.

Saat ini Persik Kediri berada di urutan paling buncit (18) klasemen sementara Liga 1 atau berada di zona degradasi.

Hingga berakhirnya putaran pertama Liga 1, Persik Kediri hanya berhasil mengoleksi 10 poin hasil 17 kali penampilannya.

Poin tersebut, hasil 1 kali menang, 7 kali seri dan 19 kali kalah.

Sementara Persita Tangerang, berada di urutan 8 klasemen sementara Liga 1 dengan total 25 poin, hasil 17 kali main, 8 kali menang, 1 kali seri dan 8 kali kalah.

Dikutp dari kompas.com, dalam kompetisi Liga 1 2022-2023, Persik Kediri dan Persita Tangerang pernah bertemu pada pecan pertama Liga 1 pada Senin (25/7/2022) malam WIB.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Indomilk Arena Tangerang itu, skuad asuhan Alfredo Vera Persita Tangerang berhasil memetik poin penuh setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 2-0.